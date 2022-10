രുചിയില്‍ യുഎസിനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യന്‍ വിഭവം; സമൂസയാണ് താരം, ചർച്ചയായി ഭക്ഷണവും

ഹൂസ്റ്റൻ ∙ ഋഷി സുനക് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതോടെ ഇപ്പോള്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ കുടിയേറ്റവും അതുവഴി തദ്ദേശീയരെ ‘ഇന്ത്യൻവല്‍ക്കരിക്കുന്നതുമാണ്’. ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കൊപ്പം കുടിയേറിയ ഒരു വിഭവം ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കന്‍ ജനതയുടെ മനസ് കീഴടക്കിയ കഥയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന മാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതെന്നല്ലേ ഈ രുചിയുടെ കേമന്‍? മറ്റാരുമല്ല, ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെ പ്രിയങ്കരന്‍, സമൂസ...

യുഎസിലെ പ്രമുഖ പലചരക്ക് ശൃംഖലയായ ട്രേഡര്‍ ജോസ് അടുത്തിടെ മത്തങ്ങ നിറച്ച സമോസകള്‍ പുറത്തിറക്കി. അതാകട്ടെ ദേശീയ അഭിനിവേശമായി മാറുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ഇക്കുറി ഹാലോവീന്‍ കാലത്തെ താരമായി സമൂസ മാറുമെന്ന സൂചനകളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്.

ഹാലോവിന്‍ സീസണില്‍ കോഫി മുതല്‍ ഐസ്‌ക്രീം, വാഫിള്‍സ്, പീസ്, പ്രഭാതഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും മത്തങ്ങകള്‍ കുത്തിവയ്ക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സീസണ്‍ കഴിയുന്നതോടെ ഇത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് പതിവ്. സമൂസയ്ക്കും ഈ വിധി തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതായുണ്ട്. ട്രേഡര്‍ ജോ'സിന്റെ 'സ്പൈസി മത്തങ്ങ സമൂസ'ക്കും ഇതേ വിധിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ വംശജര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ പാചകരീതിയുടെ അമിതമായ പാശ്ചാത്യവല്‍ക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്ന ചില ഇന്ത്യക്കാരും ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ അമേരിക്കക്കാരും ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. 'ഇല്ല, ട്രേഡര്‍ ജോസ്. ജസ്റ്റ് നോ', ക്യാമ്പെയിന്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും കരുത്താര്‍ജിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ പുതിയ രുചിയുള്ള സമൂസയെ ചിലര്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വ്യാപാരി ജോയുടെ എരിവുള്ള മത്തങ്ങ സമൂസ ഒരു ആഗോള വിഭവമായി ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കച്ചവടം എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.

സമൂസ ഇനി ഒരു പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കില്‍ വംശീയ വിഭവമല്ല എന്നാണ് ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഇന്ത്യന്‍ പാചക റസ്റ്ററന്റുകളായ അഡ്ഡയുടെയും ധമാക്കയുടെയും ഷെഫ്-കോഫൗണ്ടര്‍ ചിന്തന്‍ പാണ്ഡ്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

സമൂസ ഒരു വിഭവമെന്ന നിലയില്‍ ഇത് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണ്, കൂടാതെ പ്രാദേശിക ഇന്ത്യന്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി കൂടുതല്‍ ഫുഡ് ഗേറ്റുകള്‍ തുറക്കും. ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ അമേരിക്കക്കാര്‍ രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും സമൂസ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേരുവകള്‍ ലഭ്യമാണെങ്കില്‍ അവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും വീട്ടില്‍ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പഠിച്ചു. ചേരുവകള്‍ ലഭിക്കുന്നതു പോലും അക്കാലത്ത് അപൂര്‍വമായിരുന്നു.ഇന്ത്യന്‍ ഭക്ഷണ പലചരക്ക് സാധനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി സ്റ്റോറിലേക്ക് കിലോമീറ്ററുകള്‍ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു.

33 വര്‍ഷം മുമ്പ് യുഎസില്‍ വന്നു തലസ്ഥാനമായ വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ റസ്റ്ററേറ്ററായി സ്വയം സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയ അശോക് ബജാജിന് സമൂസയുടെ ഭാവിയില്‍ ആശങ്കയില്ല. മുന്‍പ് സമൂസകള്‍ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ ക്യുസിന്‍ റസ്റ്ററന്റുകളായ ബോംബെ ക്ലബ്, രസിക, ബിന്‍ദാസ് എന്നിവയിലും യുഎസിനു ചുറ്റുമുള്ള എണ്ണമറ്റ മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ പാചക റസ്റ്ററന്റുകളിലും മതിയായ സമൂസകള്‍ ലഭിക്കും.

സമൂസ ഇപ്പോള്‍ വ്യാപകമായി ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ വംശജരല്ലാത്ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രചാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതേസമയം മത്തങ്ങ നിറച്ച സമൂസ ഷെല്‍ഫില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനോട് ട്രേഡര്‍ ജോസ് പ്രതികരിച്ചില്ല. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റൈലില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതില്‍ ഇവര്‍ എക്കാലവും മുന്‍പന്തിയിലാണ്. ലാംബ് വിന്താലൂ, ചിക്പീസ്, റൈസ്, ചിക്കന്‍ ടിക്ക, നാന്‍, റോട്ടി എന്നിവ ട്രേഡര്‍ ജോസിന്റെ ഷോപ്പുകളില്‍ യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാണ്. അതിനൊപ്പമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുതിയ ഫ്‌ളേവര്‍ സമൂസുയും എത്തുന്നത്.

