ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികൾക്കു വീടില്ല;റിപ്പോർട്ട്

ന്യുയോർക്ക് ∙ ന്യുയോർക്ക് പബ്ലിക്ക് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന 1,04,000 വിദ്യാർഥികൾക്കു തലചായ്‌ക്കാൻ സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനം പോലും ഇല്ലെന്നു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്.

2021 ലെ അധ്യയന വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഒക്ടോബർ 26 ബുധനാഴ്ചയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ന്യൂയോർക്കിലെ 10 വിദ്യാർഥികളിൽ ഒരാൾ വീതം ഷെൽട്ടറുകളിലോ, മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊത്തോ ആണു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പല കെട്ടിടങ്ങളും വിദ്യാർഥികൾ താമസ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

2020 വർഷത്തേക്കാൾ 3 ശതമാനമാണ് 2021 ൽ വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷവും ഭവനരഹിത വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നതായിട്ടാണു റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

ന്യുയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ വിദ്യാർഥികളുടെ താമസസൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6000 ത്തിലധികം വീടുകൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ പഠനത്തിനെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം യുഎസ്, മെക്സിക്കൊ ബോർഡർ കടന്ന് ടെക്സസിൽ എത്തിയ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെയാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ കൊണ്ടുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവർ സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ് ഇവർക്ക് അഭയവും താമസസൗകര്യവും കണ്ടെത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ഈ വർഷം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ അധികൃതരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. ഭവനരഹിതരായ വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ നിലയിലും കുറവുണ്ട്.

