യുഎസിൽ വീടിനു തീപിടിച്ച് 8 പേർ മരിച്ചു

ഒക്കലഹോമ ∙ ഒക്‌ലഹോമ ബ്രോക്കൻ ബോയിൽ ‌അഗ്നിക്കിരയായ വീട്ടിൽ നിന്ന് എട്ടുപേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതായി ബ്രോക്കൻ ബൊ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു. ഒക്‌ലഹോമ തലസ്ഥാനമായ തുൾസയിൽ നിന്നും 20 മൈൽ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വീട്ടിൽ നിന്നു തീ ഉയരുന്നതായി സമീപ വാസികൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അഗ്നിശമനാ സേനാംഗങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത്. തീ കെടുത്തി അകത്തു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എട്ടു പേരു മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണു കണ്ടത്.

മരണ കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും കൊലപാതകമായിരിക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണു പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.



സമീപവാസികൾ പറയുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ ആറു കുട്ടികളും രണ്ടു മുതിർന്നവരുമാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വ്യക്തമല്ല.

ബ്രോക്കൻ ബൊ വളരെ ശാന്തമായ ഒരു നഗരമാണെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് വക്താവ് ഈതൻ ഹച്ചിൻസൺ പറഞ്ഞു. യുഎസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ആൾക്കഹോൾ, ഫയർ ആംസ്, എക്സ്പ്ലോസീവ് വിഭാഗവും പൊലീസിനോടൊപ്പം അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് സമീപ വാസികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു.



