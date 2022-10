ന്യൂയോർക്ക് ∙ അനിയന്ത്രിതമായി പെരുകുന്ന എലികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി കൗൺസിൽ പുതിയ ബിൽ പാസ്സാക്കി.

2019 നേക്കാൾ 67 ശതമാനം എലികളാണ് 2022ൽ വർധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതു പൗരന്മാരുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതം തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇതിനെതിരെയാണു റാറ്റ് ആക്‌ഷൻ പ്ലാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന നാലു ബില്ലുകൾ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 27ന് വ്യാഴാഴ്ച ചേർന്ന സിറ്റി കൗൺസിൽ യോഗം പാസ്സാക്കിയത്.

പൊതു ശത്രുവായിട്ടാണ് എലികളെ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നു ബില്ലവതാരകരിൽ ഒരാളായ ചി ഓറസ പറഞ്ഞു. വസ്തുവകകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ആഹാര പദാർഥങ്ങൾ വിഷലിപ്തമാക്കുകയും രോഗ പകർച്ചവ്യാധികൾക്കു കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്ന എലികളെ തുരത്തുന്നതിന് യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള വകുപ്പുകളാണു പുതിയ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം എലികളെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികളുമായി 25,000 ടെലിഫോൺ കോളുകളാണ് സിറ്റിയിൽ ലഭിച്ചത്. ഈ വർഷം ആദ്യം ഒൻപതുമാസം 21,600 കോളുകളും ലഭിച്ചു. ഹെൽത്ത് ആന്റ് മെന്റൽ ഹൈജിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സിറ്റിക്കു സമർപ്പിച്ചത്. ന്യുയോർക്ക് മേയറും ഇതിനെ ഗൗരവമായി എടുത്ത് ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈകൊള്ളുമെന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. എലികളെ ‍ഞാൻ വെറുക്കുന്നുവെന്നാണു മേയർ എറിക് ആഡംസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

English Council : New York City Council passes new bill to control its rat population