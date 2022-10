ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ സോനൽ ഷാ ടെക്സസ് ട്രൈബ്യൂൺ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ

ഓസ്റ്റിൻ ∙ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ വംശജയും ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപകരിലൊരാളുമായ സോനൽ ഷായെ (54) ടെക്സസ് ട്രിബ്യൂൺ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി നിയമിച്ചു. ടെക്സസ് തലസ്ഥാനം ഓസ്റ്റിൻ ആസ്ഥാനമായി 2009 ൽ സ്ഥാപിച്ച ഓൺലൈൻ പത്രമാണു ടെക്സസ് ട്രൈബ്യൂൺ.

20 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോയായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ടെക്സസ് ട്രൈബ്യൂണിനു പ്രതിമാസം 4 മില്യൻ സന്ദർശകരും 1,75,000 വരിക്കാരുമുണ്ട്.സോനൽ ഷാ ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് വെ താൽക്കാലിക എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്.



ഒബാമ ഭരണത്തിൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഓഫിസ് സോഷ്യൽ ഇനോവേഷൻ ആന്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇക്കണോമിസ്റ്റായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.ടെക്സസിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഇപ്പോൾ ഹൂസ്റ്റണിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ സോനൽ പുതിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്നു ട്രൈബ്യൂൺ സ്ഥാപകൻ അറിയിച്ചു.



ടെക്സസ് ട്രൈബ്യൂൺ സിഇഒയായിരിക്കുന്ന ഇവാൻ സ്മിത്തിൽ നിന്നു ജനുവരി ആദ്യം സോനൽ അധികാരമേറ്റെടുക്കും. ഹൂസ്റ്റണിലെ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സോനലിന്റെ പുതിയ നിയമനത്തിൽ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു.

