സിഖ് പൊലീസ് ഓഫീസറെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിക്കു വധശിക്ഷ

വാഷിങ്ടൻ ∙ അമേരിക്കൻ പൊലീസിൽ ആദ്യമായി തലപ്പാവ് ധരിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്നു വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സിഖ് പൊലീസ് ഓഫീസർ സന്ദീപ് ധലിവാളിന്റെ കൊലയാളി റോബർട്ട് സോളിസിനെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചു. ഹൂസ്റ്റണിലെ ഹാരിസ് കൗണ്ടി ക്രിമിനൽ കോടതിയാണ് 50കാരനായ പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചത്. 30 മിനുറ്റ് നീണ്ട വാദത്തിന് ശേഷമാണ് കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.



അഭിഭാഷകനില്ലാതെയാണ് പ്രതി കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. ‘കൊലപാതകത്തിൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ എനിക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു’– സോളിസ് പ്രതികരിച്ചു.

2019ൽ അമേരിക്കയിലെ ടെക്‌സസിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പിലാണു സന്ദീപ് ധലിവാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ കേസിൽ സോളിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്നു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വിധി വന്നത്. 10 വർഷം യുഎസ് പൊലീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു സന്ദീപ് ധലിവാൾ.

റോബർട്ട് 2002ൽ തട്ടികൊണ്ട് പോകൽ കേസിൽ 20 വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വരികയായിരുന്നു. 2014ൽ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയശേഷം മുങ്ങി നടക്കുന്നതിനിടെ ട്രാഫിക് സ്റ്റോപ്പിനിടയിലാണ് ഓഫീസറെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

English Summary: Texas man sentenced to death over murder of Sikh police officer