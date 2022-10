ഹൂസ്റ്റൻ ∙ നവംബര്‍ എട്ടിനുള്ള യുഎസിലെ നിര്‍ണായകമായ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ ഏര്‍ലി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ബൈഡനൊപ്പം ചെറുമകള്‍ നതാലിയും ആദ്യമായി വോട്ടറായി. ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ വോട്ടുകളും നേടാന്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് ബൈഡന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രാവകാശത്തെച്ചൊല്ലി റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരുമായുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തില്‍ നിന്നു വിജയം കൊയ്യാമെന്നു ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവസാന ഘട്ട സര്‍വേകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫലം മറിച്ചാണെന്നാണ്. ഉയര്‍ന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വോട്ടര്‍മാരുടെ അതൃപ്തി ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് സര്‍വേകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

‘എനിക്ക് നന്നായി തോന്നുന്നു’ വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വീല്‍ചെയറില്‍ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വയോധികയുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ബൈഡന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. താന്‍ ഇതിനകം 36 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അടുത്തയാഴ്ച ‘യുദ്ധഭൂമിയായ’ പെന്‍സില്‍വാനിയയില്‍ വീണ്ടും സന്ദര്‍ശനം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ന്യൂമെക്‌സിക്കോ, കലിഫോര്‍ണിയ, മേരിലാന്‍ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദശകങ്ങളില്‍ അഗാധമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്ന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 'ഇത് ഒരു റഫറണ്ടം അല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഞാന്‍ ഈ സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ പോകുന്നു. ഇതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, അടിസ്ഥാനപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്' - ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. 'ഇത് രാജ്യത്തിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്’– ഫിലഡല്‍ഫിയയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന 1 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫണ്ട് ശേഖരണത്തില്‍ ബൈഡന്‍ തന്റെ അനുയായികളോടു പറഞ്ഞു.

ഹൗസ് സ്പീക്കര്‍ നാന്‍സി പെലോസിയുടെ ഭര്‍ത്താവിന് നേരെയുണ്ടായ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ആശങ്ക ബൈഡന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള നുണകളും അപവാദങ്ങളും ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടിയിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘സംവാദം നിര്‍ത്തണം. അതാണ് പ്രശ്‌നം. അതാണ് പ്രശ്‌നം. 'ഞങ്ങള്‍ക്ക് അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഭ്രാന്താണ്. ഞങ്ങള്‍ അതിനെ അപലപിക്കുന്നു,' അക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ അപലപിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പറയാന്‍ കഴിയില്ല,' ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു.- ട്രംപിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ പരോക്ഷമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു.

റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നാഷനല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ വക്താവ് നഥാന്‍ ബ്രാന്‍ഡ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് വലിയ വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്നു അവകാശപ്പെട്ടു.‘ബൈഡന്റെയും ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെയും അശ്രദ്ധമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍, വിലക്കയറ്റം, തുറന്ന അതിര്‍ത്തികള്‍ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ബാലറ്റ് വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വോട്ടര്‍മാരുടെ പോളിംഗ് ശതമാനം വളരെ കുറവാണ്. 'യുദ്ധഭൂമി'യിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായക ഘടകമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ വോട്ടര്‍മാരെ നേരത്തെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ അഭ്യർഥച്ചു രംഗത്തു വന്നു.

യുഎസ് ഇലക്ഷന്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം രാജ്യവ്യാപകമായി 19,495,342 പേര്‍ ഏര്‍ലി വോട്ടുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. ടഫ്റ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സിവിക് ലേണിംഗ് & എന്‍ഗേജ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് ഓണ്‍ പക്ഷപാതരഹിതമായ സെന്റര്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2020 ലെ മുന്‍ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം 18 വയസു തികഞ്ഞ 8.3 ദശലക്ഷം വോട്ടര്‍മാര്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ അര്‍ഹരാണ്.

2020 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 18-29 വയസ് പ്രായമുള്ള 50% യുവാക്കള്‍ വോട്ട് ചെയ്തതായി കേന്ദ്രം കണക്കാക്കുന്നു, 2016-നെ അപേക്ഷിച്ച് 11% വര്‍ധന. എന്നാല്‍, പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലാത്ത വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പോളിംഗ് കുറയുന്ന പ്രവണത ഇക്കുറിയും ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് അമേരിക്ക ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

English Summary: Biden casts early vote, vows to visit more states in coming days