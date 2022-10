വേട്ടയാടുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം: യുഎസിൽ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരു മരണം

പിറ്റ്സ്ബർഗ് ∙ വേട്ടയാടുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്നു നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. പെൻസിൽവേനിയയിലെ വെനാംഗോ കൗണ്ടിയിലാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നത്. ഡേവിഡ് ഹീത്കോട്ടാണ് വെടിവച്ചത്. ഇയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിലടച്ചു. റോബർട്ട് വിൻഗാർഡാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ഹീത്കോട്ട് കൃത്യം നടത്തിയതിന് ശേഷം പൊലീസിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി എംലെന്റണിലെ ബിഗ് ബെൻഡ് റോഡിലാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായതെന്ന് പെൻസിൽവേനിയ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിൻഗാർഡ് സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു.

വേട്ടയാടുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായെന്നും, തന്റെ മകളെ വെടിവയ്ക്കുമെന്ന് വിൻഗാർഡ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ഹീത്‌കോട്ട് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഹീത്‌കോട്ട് വിൻഗാർഡിനെ വെടിവച്ചത്.

