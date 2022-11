വർഷങ്ങൾ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ നിരപരാധികൾക്ക് 36 മില്യൻ നഷ്ടപരിഹാരം

ന്യുയോർക്ക് സിറ്റി ∙ 1965 ൽ മാൽക്കം എക്സ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ രണ്ടു ദശാബ്ദത്തിലധികം ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന രണ്ടു പേർക്കും, അവർക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ അറ്റോർണിക്കും ഉൾപ്പെടെ 36 മില്യൻ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ന്യുയോർക്ക് സിറ്റി അധികൃതർ ധാരണയായി. മുഹമ്മദ് അസീസ്, ഖാലിൽ ഇസ്‌ലാം എന്നിവർക്ക് ഈ കേസിൽ 50 വർഷം വീതമാണ് ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞവർഷം മൻഹാട്ടൻ ജഡ്ജിയാണ് ഇരുവരുടെയും പേരിലുള്ള കേസ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തത്. ഖലിൽ ഇസ്‌ലാം 2009 ൽ മരിച്ചിരുന്നു. മുഹമ്മദ് അസീസ് 84–ാം വയസ്സിൽ ജയിൽ വിമോചിതനായി. അഡ്‌ഡോൺ ബാൾറൂമിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ 1965 ഫെബ്രുവരി 21നാണ് 39 വയസ്സുള്ള മാൽക്കം എക്സ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമയുദ്ധത്തിനുശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് അസീസും, ഖാലിൽ ഇസ്‌ലാമും കേസിൽ നിരപരാധികളാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്.

English Summary : Two men acquitted of Malcom X murder to receive $36 million