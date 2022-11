യുഎസിലും 'ഓണം ബംപര്‍'! 1.5 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ സമ്മാനത്തുകയുമായി പവര്‍ ബോള്‍

ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ ഓണം ബംപറിന് 25 കോടി സമ്മാനം നല്‍കിയതിന്റെ ഓളം കേരളത്തില്‍ ഇപ്പോഴും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല. ലോട്ടറിയും മദ്യവും വഴി സമൂഹത്തെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു എന്നാണു സദാചാരവാദികള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ യുഎസിലുള്ള മലയാളികള്‍ക്കു ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാന്‍ ഉഗ്രന്‍ ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ടിക്കറ്റുകളൊന്നും വിറ്റഴിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നു പവര്‍ബോള്‍ ജാക്ക്പോട്ട് 1.5 ബില്യണ്‍ ഡോളറായി ഉയര്‍ന്നു. നാട്ടിലെ തുക വച്ചു നോക്കിയാല്‍ 12.5 കോടി രൂപ വരും ഇത്. വരുന്ന ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇതിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ്. യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്മാനത്തുകയാണിത്.

2016ല്‍ മൂന്നു വിജയികള്‍ പങ്കിട്ട 1.586 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ സമ്മാനത്തിനും 2019-ല്‍ നേടിയ 1.537 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ മെഗാ മില്യണ്‍ ജാക്ക്പോട്ടിനും തൊട്ടുപിന്നിലാണിത്. ഓഗസ്റ്റ് 3ന് ശേഷം ആരും മികച്ച പവര്‍ബോള്‍ സമ്മാനം നേടിയിട്ടില്ല. ജാക്ക്‌പോട്ട് ജേതാവില്ലാതെ തുടര്‍ച്ചയായി 39 നറുക്കെടുപ്പുകളാണ് ഇതിനോടകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

എക്കാലത്തെയും മികച്ച 10 പവര്‍ബോള്‍ ജാക്ക്പോട്ടുകള്‍ ചുവടെ:

1.586 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ - ജനുവരി 13, 2016; കലിഫോര്‍ണിയ, ഫ്ലോറിഡ, ടെന്നസി.

768.4 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍- 2019 മാര്‍ച്ച് 27; വിസ്‌കോണ്‍സിന്‍.

758.7 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ - ഓഗസ്റ്റ് 23, 2017; മസാച്യുസെറ്റ്‌സ്.

731.1 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍- 2021 ജനുവരി 20; മേരിലാന്‍ഡ്.

699.8 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ - ഒക്ടോബര്‍ 4, 2021; കലിഫോര്‍ണിയ.

687.8 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ - 2018 ഒക്ടോബര്‍ 27; അയോവ, ന്യൂയോര്‍ക്ക്.

632.6 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ - ജനുവരി 5, 2022; കലിഫോര്‍ണിയ, വിസ്‌കോണ്‍സിന്‍.

625 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ - 2022 ഒക്ടോബര്‍ 24; ടി.ബി.ഡി.

590.5 ദശലക്ഷം - മെയ് 18, 2013; ഫ്‌ലോറിഡ.

587.5 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ - നവംബര്‍ 28, 2012; അരിസോണ, മിസോറി.

ഉറവിടം: powerball.com

ഓഗസ്റ്റ് 3ന് പെന്‍സില്‍വാനിയയില്‍ മൂന്നു മാസം നേടിയ 206.9 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ജാക്ക്പോട്ട് ആയിരുന്നു അവസാന വിജയം. ആരുടെ കയ്യിലും വിജയിച്ച ടിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കില്‍, ജാക്ക്‌പോട്ട് റോളുകള്‍ അവസാനിക്കുകയും അടുത്ത തവണ തുക വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി. ഈ ശനിയാഴ്ച നറുക്കെടുപ്പിന് മുൻപു മതിയായ ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞാല്‍ ഉയര്‍ന്ന സമ്മാനം ഇനിയും കൂടും.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി വന്ന സംഖ്യകള്‍ ഇവയായിരുന്നു: 2, 11, 22, 35, 60, ചുവന്ന പവര്‍ബോള്‍ 23. ജാക്ക്പോട്ട് നേടാനുള്ള സാധ്യത 292,201,338-ല്‍ 1 ആയതിനാല്‍ ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു വിജയി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതില്‍ അതിശയിക്കാനില്ല. 1.5 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ സമ്മാനത്തിലാണ് ഗെയിമിന്റെ ശ്രദ്ധ. എന്നിരുന്നാലും, വിജയി 29ലധികം വാര്‍ഷിക പേയ്മെന്റുകളില്‍ നിന്ന് ഒരു ആന്വിറ്റിയുടെ രൂപത്തില്‍ പേയ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ മാത്രമേ ഇതു നല്‍കൂ.

വിജയികള്‍ സാധാരണയായി ഒരു ലംപ്‌സം ക്യാഷ് പ്രൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ശനിയാഴ്ചത്തെ നറുക്കെടുപ്പിന് ഇത് 745.9 മില്യണ്‍ ഡോളറാണ്. വിജയി ആന്വിറ്റി ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍, 745.9 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ പണം നിക്ഷേപത്തിലേക്കു പോകും. ഒടുവില്‍ 1.5 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നല്‍കുന്നതാണ് രീതി.

ഒന്നാം സമ്മാനം ഇതുവരെ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ശനിയാഴ്ചത്തെ ഡ്രോയിംഗില്‍ ആറു ടിക്കറ്റുകള്‍ അഞ്ചു വെളുത്ത പന്തുകള്‍ യോജിപ്പിച്ച് ഒരു മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ സമ്മാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ രണ്ട് എണ്ണം കലിഫോര്‍ണിയയിലും രണ്ടെണ്ണം മിഷിഗണിലും രണ്ടെണ്ണം മേരിലാന്‍ഡിലും ഒരെണ്ണം ടെക്‌സാസിലുമാണ്.

മറ്റ് 17 ടിക്കറ്റുകള്‍ 150,000 ഡോളര്‍ സമ്മാനം നേടിയപ്പോള്‍ 50,000 ഡോളര്‍ വീതം 80 വിജയികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3.8 ദശലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകള്‍ 38 മില്യണ്‍ ഡോളറിനു മുകളില്‍ ക്യാഷ് പ്രൈസുകള്‍ നേടിയെന്നും പവര്‍ബോള്‍ പറഞ്ഞു.

പവര്‍ബോള്‍ ജാക്ക്പോട്ട് ഈ വര്‍ഷം അഞ്ച് തവണ മാത്രമാണ് ആര്‍ക്കെങ്കിലും നേടാനായത്. 45 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വാഷിംഗ്ടണ്‍, ഡി.സി., പ്യൂര്‍ട്ടോ റിക്കോ, യു.എസ്. വിര്‍ജിന്‍ ഐലന്‍ഡ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പവര്‍ബോള്‍ കളിക്കുന്നു. പവര്‍ബോള്‍ ജാക്ക്‌പോട്ട് ടിക്കറ്റുകളുടെ വില വെറും രണ്ടു ഡോളര്‍ മാത്രമാണ്.

വിസ്‌കോണ്‍സിനിലെ വെസ്റ്റ് അലിസില്‍ നിന്നുള്ള മാനുവല്‍ ഫ്രാങ്കോ (24) 2019 മാര്‍ച്ചില്‍ ന്യൂ ബെര്‍ലിനിലെ ഒരു സ്പീഡ്വേയില്‍ നിന്ന് ക്വിക്ക് പിക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുകയും 768.4 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നേടുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ജാക്ക്പോട്ട് ജേതാവായി മാറി. 'എന്നെപ്പോലൊരു സാധാരണക്കാരനു പവര്‍ബോള്‍ നേടാനാകുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

മില്‍വാക്കിയില്‍ ജനിച്ച ഫ്രാങ്കോ തന്റെ അചഞ്ചലമായ ഭാഗ്യം 'ലോകത്തെ സഹായിക്കാന്‍' ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. വിസ്‌കോണ്‍സിനിലെ വെസ്റ്റ് അലിസില്‍ നിന്നുള്ള 24 കാരനായ മാനുവല്‍ ഫ്രാങ്കോ 2019 മാര്‍ച്ച് 27 ന് യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ജാക്ക്‌പോട്ട് ജേതാവായി. പത്തു ഡോളര്‍ മുടക്കി എടുത്ത ടിക്കറ്റിനാണ് അന്നു ഭാഗ്യം തുണച്ചത്.

English Summary: Onam bumper in US too ; Power ball with 125 crore prize money