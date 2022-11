എന്താകും ബൈഡന്റെ ഭാവി?: ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പും അമേരിക്ക നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും

ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ക്കിടയിലെ പാതിവഴിയില്‍, ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരും തമ്മിലുള്ള പോരില്‍ ആര്‍ക്കാണ് മുന്‍തൂക്കം? ജനപ്രതിനിധിസഭയിലും സെനറ്റിലും അതിന്റെ സ്വാധീനം എന്തായിരിക്കും? പണപ്പെരുപ്പവും ഉയര്‍ന്ന ജീവിതച്ചെലവും വേറിട്ട്, ചില പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്? യുഎസില്‍ ആകെ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളുടെ പൊതുവായ വിഷയങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെയാണ്. നവംബര്‍ എട്ടിനു നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിന്റെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, രാജ്യത്തെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിച്ചേക്കാം എന്നാണ് പൊതുവേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഫലത്തിനു ശേഷം ജനപ്രതിനിധിസഭയുടെ നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റില്‍ നിന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കനിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കില്‍.



ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്കും സെനറ്റിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമോ?

ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ 435 സീറ്റുകളിലേക്കും സെനറ്റിലെ 100 സീറ്റുകളില്‍ 35 എണ്ണത്തിലേക്കുമാണ് മത്സരം. ആകെയുള്ള സീറ്റുകളുടെ മൂന്നിലൊന്നില്‍ കൂടുതല്‍ വരും ഇത്. 39 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥാനങ്ങള്‍, സമാന മത്സരങ്ങള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും.

Voters and polling place workers are seen during early voting for the US midterm elections in Silver Spring, Maryland. Photo by Brendan Smialowski / AFP

ഫലങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകം 2020 ലെ സെന്‍സസിന് ശേഷം മണ്ഡല പുനര്‍നിര്‍ണയം നടന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്നു വിലയിരുത്തുന്നു. ചില കേസുകളില്‍, അധികാരത്തിലുള്ള പാര്‍ട്ടിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തതും ചില ജില്ലകളിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ നേര്‍പ്പിക്കാനുള്ളതുമായ ബോധപൂര്‍വമായ ശ്രമം നടന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്.

എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലം?

ഇതുവരെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെയും സമ്പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. അവര്‍ക്ക് സഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്, ബറാക് ഒബാമ, ജോര്‍ജ്ജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് എന്നീ മൂന്ന് മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കീഴിലുള്ള ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വൈറ്റ് ഹൗസ് നിയന്ത്രിക്കാത്ത പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് സഭ മറിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഈ സന്ദര്‍ഭത്തിലെ പ്രസക്തമായ വസ്തുത.

ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ പൊതുവെ സിറ്റിംഗ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വിലയിരുത്തലായി വര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് മിക്ക വോട്ടെടുപ്പുകാരും സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിരവധി മത്സരങ്ങളില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി കൈവശം വച്ചിരുന്ന പല വംശങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ മേല്‍ക്കോയ്മ റോയ് വേഴ്‌സസ് വേഡ് ഗര്‍ഭച്ഛിദ്ര കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഒരു പരിധിവരെ മങ്ങലേല്‍പ്പിച്ചു. ഈ വിധി യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് വോട്ടര്‍മാരെ അണിനിരത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഭരണകക്ഷിക്കുള്ളത്.

രണ്ടു പ്രധാന പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്കും 50 സീറ്റുകള്‍ വീതം പക്ഷപാതപരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഏത് വഴിക്ക് ചായുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. മണ്ഡല പുനര്‍നിര്‍ണയം ആണ് രണ്ടാത്തെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഇതിനു പുറമേ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം, ജനുവരി ആറിലെ കലാപം ആണ്. ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ കാപ്പിറ്റോള്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണം, രഹസ്യ രേഖകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കല്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് അന്വേഷണത്തെ വോട്ടര്‍മാര്‍ എങ്ങനെ കാണും എന്നതാണ്. 'ട്രംപിസം' എന്ന പ്രതിഭാസം ഇപ്പോഴും അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ എത്രത്തോളം പിന്തുണ ഉണര്‍ത്തുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയും നല്‍കും.

US President Joe Biden arrives to cast his vote during early voting for the 2022 US midterm elections with his granddaughter Natalie, a first-time voter, at a polling station in Wilmington, Delaware, U.S. October 29, 2022. REUTERS/Tasos Katopodis/Pool

മിഡ്‌ടേമിന് ശേഷം സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കും?

നവംബര്‍ എട്ടിനു ഏതു പാര്‍ട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയാലും, ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം യുഎസും സാമ്പത്തികമായി ഒരു പ്രയാസകരമായ സമയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത മാറ്റില്ല, കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന അനന്തരഫലങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ബിസിനസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ മന്ദീഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യുക്രെയ്‌നിലെ റഷ്യയുടെ അധിനിവേശം മൂലമുണ്ടായ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങള്‍ യുഎസ് വ്യവസായത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ തകര്‍ക്കുകയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ പണപ്പെരുപ്പ പ്രവണതകള്‍ ആളിക്കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.

വാസ്തവത്തില്‍, സാധാരണ അമേരിക്കക്കാര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉത്കണ്ഠകള്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍, കുടിയേറ്റം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പ്രത്യുല്‍പാദന അവകാശങ്ങള്‍ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച പരമ്പരാഗത ആശങ്കകളെ മറികടക്കുന്നതായി സര്‍വേകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമീപ മാസങ്ങളില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ കുത്തനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം കുതിച്ചുയരുന്നത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഉപരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഭക്ഷണം, ഊര്‍ജം തുടങ്ങിയ വീട്ടുചെലവുകള്‍ നാടകീയമായി ഉയര്‍ത്തി.

ഓഫീസിലെ മേശം പ്രകടനത്തിന്റെ പേരില്‍ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളില്‍ ബൈഡന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.ഇപ്പോള്‍, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നയപരമായ വെല്ലുവിളികളെ മുന്‍വശത്ത് നിന്നു നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഹൗസ്, റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോയാല്‍ വാഷിങ്ടണിലെ ഗ്രിഡ്‌ലോക്ക് കൂടുതല്‍ വഷളാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് അതിന്റെ അജണ്ടയില്‍ കൂടുതല്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങുന്നത് തങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ നയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയാവുകയും ചെയ്യും.

മറ്റു ഏത് നയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കാണ് മിഡ്‌ടേം ഫലം തുടക്കം കുറിക്കുക?

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും പിന്നീട് നയപരമായ മാറ്റങ്ങളില്‍ പ്രകടമാകുന്നതുമായ മറ്റു പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍, യുക്രെയിനോടുള്ള യുഎസിന്റെ നയ നിലപാട്, ക്രിമിനല്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ, യുഎസ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, തുടരുന്ന പക്ഷപാതപരമായ സംഘര്‍ഷം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

റഷ്യയുടെ പ്രാദേശിക ആക്രമണത്തിനെതിരെ കിവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് യുക്രെയ്‌നില്‍, ബൈഡന്റെ കീഴിലുള്ള യുഎസ്, യൂറോപ്പിലെയും മറ്റിടങ്ങളിലെയും സഖ്യകക്ഷികളുമായി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍, കെവിന്‍ മക്കാര്‍ത്തിയെപ്പോലുള്ള ചില റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാര്‍ ഇതിനെതിരേ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയിന് യുഎസ് നല്‍കുന്ന ബ്ലാങ്ക് ചെക്കില്‍ ഇവര്‍ വലിയ വിമര്‍ശനം ആണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

ജുഡീഷ്യല്‍ നിയമനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, കുറഞ്ഞത് 75 ജഡ്ജിമാരെയെങ്കിലും നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതില്‍ ബൈഡൻ ഇതിനകം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ട്രംപിനോ ഒബാമക്കോ അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് പദങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള്‍ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്. എന്നാല്‍ സഭ പോയാല്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ഈ പുരോഗതി നിലച്ചേക്കാം. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാര്‍ക്ക്, 'അഭിമിതരായ' സ്ഥാനാർഥികളെ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ വൈറ്റ് ഹൗസ് നാമനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും തടയാനാകും.

English Summary: US midterm elections: What are the key issues