യുഎസ് മിഡ്ടേം; കോൺഗ്രസ് ആരു നേടും, ബൈഡന്റെ ഭാവിയെന്ത്

ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിധിയെഴുത്താണ് യുഎസിൽ നടക്കുന്നത്. ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ദിശയെയും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് ഇത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രസിഡന്റിന്റെ കാലാവധിയെ ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും, യുഎസ് കോൺഗ്രസിനെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളെയും ഗവർണർമാരുടെ ഓഫിസുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിധി തീരുമാനിക്കും. മാത്രമല്ല, 2024 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും.

കോൺഗ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുഎസ് പാർലമെന്റിന് രണ്ടു സഭകളാണുള്ളത്. സെനറ്റും ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൗസ് ഓഫ് റപ്രസന്റേറ്റീവും (ജനപ്രതിനിധി സഭ). സെനറ്റിൽ 100 അംഗങ്ങളും ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ 435 അംഗങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ മുഴുവൻ സീറ്റിലേക്കും സെനറ്റിലെ 35 സീറ്റിലേക്കും 36 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഡിസ്ട്രിക് ഓഫ് കൊളംബിയയിലെയും മൂന്നു കേന്ദ്രമേഖലകളിലെയും ഗവർണർ പദവിയിലേക്കുമാണ് ഇന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.ഒപ്പം, പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണമാർ, 26 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ‌, അറ്റോർണി ജനറൽ, സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറർ തുടങ്ങിയ പദവികളിലേക്കും ഇന്ന് വിധിയെഴുത്ത് നടക്കും.



ജോ ബൈഡന്റെ ഭാവി



പ്രസിഡന്റിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ ഭരണത്തിന്റെ ഹിതപരിശോധനയായി മിഡ്ടേം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കണക്കാക്കാം. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ബൈഡന്റെ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക, ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം, കുടിയേറ്റ നയം, അഫ്ഗാനിൽ നിന്നുള്ള യുഎസ് പിൻമാറ്റം എന്നിവയെല്ലാം ബൈഡന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചതും രേഖകളില്ലാത്ത കുടിയേറ്റവുമെല്ലാം ജനങ്ങളെ ആശങ്കാകുലരാക്കുന്നു.



തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ജനപ്രതിനിധി സഭാ സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസിയുടെ ഭർത്താവ് പോൾ പെലോസിക്കു നേരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വച്ചുണ്ടായ ആക്രമണവും ഡമോക്രാറ്റുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായേക്കാം. പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്ക് പോലും സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും രാജ്യസുരക്ഷ തന്നെ ഭീഷണിയിലാണെന്നും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.



ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷിത ഗർഭച്ഛിദ്ര അവകാശം ജൂണിൽ സുപ്രിം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഗർഭച്ഛിദ്രം സംബന്ധിച്ച് ഇരു പാർട്ടികളും പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് ഡമോക്രാറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്നു. എന്നാൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി, 15 ആഴ്ച പിന്നിട്ട ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുന്നതിന് നിരോധനം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗർഭച്ഛിദ്രം, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അവകാശങ്ങൾ, തോക്ക് നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളാണു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം ആരും നേടും എന്നത് തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു വാശിയേറിയതാക്കുന്നു.

