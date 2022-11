ന്യൂയോർക്ക് ∙ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഭര്‍ത്താവിന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്നു ഹൗസ് സ്പീക്കര്‍ നാന്‍സി പെലോസി വ്യക്തമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ചാനലിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് നാൻസി തന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ആക്രമണത്തില്‍ കുറ്റാരോപിതനായ ഡേവിഡ് വെയ്ൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് നാൻസി പെലോസിയെ ആയിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തന്റെ നേതൃസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുമോ അതോ തുടരുമോ എന്ന് നാന്‍സി പെലോസി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

2018ൽ മത്സരിച്ചു ജയിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്നും യുവാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിന് മാറി നിൽക്കുമെന്നും നാൻസി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളുടെയും നിയന്ത്രണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ അവരുടെ പാര്‍ട്ടി പോരാടുന്നതിനിടെയാണ് പെലോസിയുടെ ഈ നിര്‍ണായക പ്രതികരണം.



നിലവിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇരു സഭകളുടെയും നിയന്ത്രണം റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാര്‍ക്ക് അനുകൂലമാണെന്നാണ്. ഏർലി വോട്ടിങ്ങിൽ ലാറ്റിനോ- ബ്ലാക്ക് വോട്ടർമാരുടെ നിസംഗത ഡമോക്രാറ്റിക്‌ പാർട്ടിയെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പോളിങ് ശതമാനം വർധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ വോട്ടർമാരെ ബൂത്തുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് അതീവ പരിശ്രമത്തിലാണ് ഡമോക്രാറ്റിക്‌ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ.

English Summary: Nancy Pelosi says attack on husband will affect her political future