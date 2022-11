കൗമാരക്കാരിയെ തട്ടികൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

ഫ്ലോറിഡ ∙ കൗമാരക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ അലബാമയിൽ നിന്നും തട്ടികൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദിച്ചശേഷം അതിർത്തികൾ കടത്തി ഫ്ലോറിഡയിലെ ജാക്സണില്‍ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട കേസിൽ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതായി ജാക്സൺ കൗണ്ടി ഷെറിഫ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. കോമ്പി ജെറോം ജോർദൻ, മോളി മിഷൽ ജാരറ്റ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു കൗമാരക്കാരിയെ കാണാതായത്. അലബാമയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റിലായ ജോർദാനാണ് പെൺകുട്ടിയെ വാഹനത്തിൽ കടത്തികൊണ്ടുപോയത്. വഴി മദ്ധ്യേ രണ്ടു സ്ത്രീകൾ കൂടി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വാഹനത്തിൽ കയറി. ജാക്സണിലെ ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരുമണിയോടെ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച ജോർദൻ കൈയും കാലും ബന്ധിച്ചശേഷം അവിടെ തന്നെയുള്ള മരത്തിൽ കെട്ടിയിടുകയായിരുന്നു.



ശനിയാഴ്ച രാവിലെ സമീപവാസിയാണ് കുട്ടിയെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതുകൊണ്ടു പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിലായ ജോർദാനെതിരെ കവർച്ചാ തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ, തെളിവു നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോളി മിഷൽ ജാരറ്റിനെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Teen girl kidnapped in Alabama, taken to Florida, found abandoned under a tree