വോട്ടെടുപ്പിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ചർച്ചയാകും; ഇക്കുറി നിര്‍ണായകമാവുക സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും

Voters cast their ballots at the Utah County Justice and Health center on November 8, 2022 in Provo, Utah. Photo by GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP