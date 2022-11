കലിഫോർണിയ അസംബ്ലിയിലേക്കു ജയിച്ച് സിഖ് വനിത; ചരിത്രം കുറിച്ച് ജസ്മീറ്റ് കൗർ

സാക്രമെന്റൊ ∙ കലിഫോർണിയ ബേക്കേഴ്സ് ഫിൽഡിൽ നിന്നുള്ള ഡോ. ജസ്മീറ്റ് കൗർ ബെയ്ൽസ് കലിഫോർണിയാ അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ഇന്ത്യൻ സിഖ് വനിത ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കലിഫോർണിയ അസംബ്ലിയിൽ അംഗമാകുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥിയായി 35 അസംബ്ലി ഡിസ്ട്രിക്ടിക് നിന്നും മത്സരിച്ച ഇവർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിയായ ലറ്റീഷ പെരസിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും ദുശ്ശീലങ്ങൾക്കും അടിമയാകുന്ന രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ബേക്കേഴ്സ് ഫീൽഡ് റിക്കവറി സർവീസസ് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറാണ് ജസ്മീറ്റ്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷ, വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി, എയർ ക്വാളിറ്റി, ഭവനരഹിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പു വോട്ടർമാർക്ക് നൽകിയത്.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കുടിയേറിയ മാതാപിതാക്കൾ ബിസിനസിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം ഇവർ പിതാവിന്റെ ബിസിനസിൽ സഹായിക്കുയും തുടർന്ന് മെഡിസനിൽ ബിരുദം നേടുകയുമായിരുന്നു.

അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് വ്യാപകമായപ്പോൾ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് ഇവർ നടത്തിയ സേവനങ്ങളെകുറിച്ചു 2021 ലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേക്കേഴ്സ് ഫീൽഡ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു. 2019 ൽ കലിഫോർണിയ അക്കാദമിക് ഓഫ് ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻസ് അവാർഡായ ഹീറോ ഓഫ് ഫാമിലി മെഡുസൽ അവാർഡും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.

