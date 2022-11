ഡാലസ് എയര്‍ ഷോയില്‍ വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച്‌ ആറു മരണം

ഡാലസ് ∙ ഡാലസ് എയര്‍ ഷോയില്‍ പങ്കെടുത്ത രണ്ടു വിമാനങ്ങൾ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച്‌ ആറു പേർ മരിച്ചു. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ (1939–1945) ജർമനിക്കെതിരെ വ്യോമയുദ്ധം ജയിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച ബോയിങ് ബി 17 ഫ്ലയിങ് ഫോർട്രസും അതേ പോരാട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പി 63 കിങ് കോബ്ര യുദ്ധവിമാനവുമാണു കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

സൈനികർക്കുള്ള ആദരദിനമായ വെറ്ററൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ചാണ് യുഎസി‍ൽ ഇതാദ്യമായി രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്തെ വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള എയർ ഷോ ഒരുക്കിയത്.

അപകടത്തിൽ പൈലറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ മരിച്ചതായി ഡാലസ് കൗണ്ടി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണു കാണികളെ സ്തബ്ധരാക്കി ചരിത്ര വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടം ഹൃദയഭേദകമാണെന്ന് ഡാലസ് മേയര്‍ എറിക് ജോണ്‍സണ്‍ പ്രതികരിച്ചു. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും മേയര്‍ അറിയിച്ചു. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ വിശദ വിവരങ്ങളോ, അപകടത്തിന്റെ കാരണമോ അധികൃതര്‍ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

