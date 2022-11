‘ഞാനെന്റെ കുടുംബത്തെ കൊന്നു’: ഒടുവിൽ കുറ്റസമ്മതം, അന്നു പറഞ്ഞത് കള്ളം; ശിക്ഷ

ടെക്സസ്∙ ഭാര്യയെയും രണ്ടു മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി യുവാവ്. 38 വയസ്സുകാരനായ മൈക്കിൾ പാറ്റൺ ആണ് ‘ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ കൊന്നു’ എന്നു കോടതിയിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്. യുഎസിലെ ടെക്സസിൽ 2021 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്.

വീടിനു തീപിടിച്ചെന്നും അതിൽ ഭാര്യയും മക്കളും മരിച്ചെന്നും പൊലീസിൽ വിളച്ചറിയിച്ചത് മൈക്കിളാണ്. താൻ ഉണർന്നെണീക്കുമ്പോൾ അവർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണു കണ്ടതെന്നും എന്നാൽ തന്റെ കൈവശം അപ്പോൾ തോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. ഭാര്യ ശുചിമുറയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. മക്കളെ വിളിച്ചിട്ടു അവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടങ്ങി ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇയാൾ പൊലീസിനോടു വിവരം പറഞ്ഞത്.

തുടർന്നു പൊലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കു വീടു പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നു മൈക്കളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കേസന്വേഷണം വൈകുകയായിരുന്നു. താൻ കുടുംബത്തെ കൊന്നതായി പീന്നീട് ഇയാൾ കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചു. പരോളില്ലാത്ത ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary : Texas youth sentenced to life for killing his family