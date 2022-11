മദ്യലഹരിയിൽ ഓടിച്ച വാഹനം സ്കൂൾ ബസിലിടിച്ചു; 3 പേരുടെ നില ഗുരുതരം

വാർസൊ (ഇന്ത്യാന) ∙ മദ്യലഹരിയിൽ ഡ്രൈവർ ഓടിച്ച വാഹനം സ്കൂൾ ബസിലിടിച്ചു 16 പേർക്കു പരുക്ക്. ഇതിൽ മൂന്നു പേരുടെ നിലഗുരുതരമാണ്. ഷിക്കാഗോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് സ്കൂളിൽ നിന്നു ഹോക്കി കളിക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട ബസിൽ വാർസൊയിൽ നിന്നു വന്ന സെമി ട്രക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

അപകടത്തിൽ 16 ജൂനിയർ വാർസിറ്റി ഹോക്കി കളിക്കാർക്കാണു പരുക്കേറ്റു. ഇവരിൽ മൂന്നു ഹൈസ്ക്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ അടിയന്തിര ശസ്ത്രകിയക്കു വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8 മണിയോടെയാണു സംഭവം. റോഡിൽ അലക്ഷ്യമായി നീങ്ങിയ ട്രക്കിനെ പൊലീസ് പിന്തുടർന്നു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു മുൻപു വാഹനം ബസ്സിന്റെ പുറകിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു. റെഡ് ലൈറ്റിൽ നിർത്താതെയായിരുന്നു സെമി ട്രക്ക് പോയതെന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസ് വശം തിരിഞ്ഞു മറിയുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിനു ശേഷം പിടിയിലായ 58 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുളള ഡ്രൈവറെ മദ്യം മണക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനു ഡ്രൈവർ വിസമ്മതിച്ചതായും പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

വാടകയ്ക്കെടുത്ത സ്കൂൾ ബസിൽ 23 വിദ്യാർഥികളും രണ്ടു കോച്ചുകളും ഡ്രൈവറുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. 14 മുതൽ 17 വരെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രൈവർക്കെതിരെ മദ്യപിച്ചു വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയതിനു കേസ്സെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary : 16 injured in Indiana after truck crashes into bus carrying high school hockey team