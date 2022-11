ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‘ചുവപ്പു തരംഗം’ ഉണ്ടെന്നു നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ മനസ്സില്‍ ചില പാഴ്‌മോഹങ്ങളൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാല്‍, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങൾ വന്നില്ല. കാര്യങ്ങള്‍ മാറി മറിഞ്ഞതോടെ ഇപ്പോൾ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ നിന്നു തന്നെ ട്രംപിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. മുന്‍ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴില്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മൈക്ക് പെന്‍സാണ്.

ജനുവരി ആറിനു ക്യാപിറ്റോള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മൈക്ക് പെന്‍സ് പറഞ്ഞു. ആ ചോദ്യം ട്രംപിനോട് ചോദിക്കുന്നതാകും നല്ലതെന്ന് പെന്‍സ് പറഞ്ഞത് പഴയ പ്രസിഡന്റിന്റെ തലമണ്ട നോക്കിയുള്ള കൊട്ടല്ലേ എന്നാണ് ദോഷൈകദൃക്കുകള്‍ ചോദിക്കുന്നത്. പെന്‍സിന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ അടങ്ങുന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടക്കുന്ന പ്രമോഷണല്‍ ചടങ്ങുകളാണ് ട്രംപിന്റെ തലയില്‍ കുതിര കയറ്റമായി മാറുന്നത്.

പെന്‍സിന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എബിസി ന്യൂസിന്റെ ഡേവിഡ് മുയറിനൊപ്പം ഒരു മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു പെന്‍സിന്റെ കുത്തിനോവിക്കല്‍. ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു സൂചന കൂടി നല്‍കിയതോടെ ട്രംപിന്റെ ഉറക്കം കെടുമെന്നാണ് വിവരം. 63 കാരനായ പെന്‍സ്, 2024 ല്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ ആലോചിക്കുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റിന് കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാകില്ല.

ട്രംപിനെ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ മികച്ച ഓപ്ഷനുകൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നുവെന്നാണ് പെന്‍സ് പറയുന്നത്. കലാപകാരികള്‍ ക്യാപിറ്റോളില്‍ ഇരച്ചുകയറിയതില്‍ താൻ പ്രകോപിതനും രോഷാകുലനും ആയിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. അതിനു രണ്ടു നാള്‍ മുന്‍പ് ‘നമുക്ക് നമ്മുടെ ദിവസം ഉണ്ടാകും’ എന്നു പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. എന്നാല്‍ ജനുവരി ആറിനു അക്രമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് താന്‍ സ്വപ്‌നത്തില്‍ പോലും സങ്കല്‍പ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും പെന്‍സ് പറയുന്നു.

2020ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മാറ്റിമറിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ട പെന്‍സ് ഒരു ഭീരുവാണെന്നുള്ള ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റിനുള്ള മറുപടിയും അഭിമുഖത്തില്‍ മുയര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തോട് സസുക്ഷ്മം പ്രതികരിച്ച പെന്‍സ് ട്രംപിന്റെ ആ ആവശ്യത്തോള്ള ക്ഷോഭം മറച്ചു വച്ചതുമില്ല. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ ട്രംപ് പാലിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ ഉത്തരമാണ് നല്‍കിയത്. ‘പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് താന്‍ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കില്‍ തനിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ പാലിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോകുമായിരുന്നു’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ഇതാകട്ടെ ട്രംപിനെ പ്രതിക്കൂട്ടില്‍ നിര്‍ത്തുന്നതുമാണെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

ഇന്‍ഡ്യാനയിലെ തന്റെ വീടിനുള്ളില്‍ മുയിറിനോട് സംസാരിച്ച പെന്‍സ്, കലാപദിനത്തില്‍ സെനറ്റ് ചേമ്പറില്‍ നിന്നു പുറത്തെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായി വിവരിച്ചു. പുറത്തു പോകാന്‍ വിസമ്മതിച്ച തന്നോട് പാര്‍ക്കിങ് ലോട്ടിലേക്ക് എങ്കിലും മാറാന്‍ സീക്രട്ട് സര്‍വീസ് ആഭ്യര്‍ഥിച്ചെന്നും ഒടുവില്‍ വാക്കു തര്‍ക്കത്തിനൊടുവില്‍ താന്‍ ബില്‍ഡിങില്‍ തന്നെയുള്ള പാര്‍ക്കിങ്ങില്‍ തുടരുകയും ചെയ്തു എന്നും അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ബഹളത്തിനും അരാജകത്വത്തിനും ഇടയില്‍ പെന്‍സിനെ സീക്രട്ട് സര്‍വീസ് പാര്‍ക്കിംഗ് സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സുരക്ഷിതനാക്കുകയായിരുന്നു. കാപ്പിറ്റോളിനു താഴെയുള്ള പാര്‍ക്കിംഗ് സ്ഥലത്തേക്ക് പെന്‍സിനെ എത്തിച്ചെങ്കിലും അദ്ദഹേം മോട്ടോര്‍ കേഡില്‍ കയറാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു

‘നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാന്‍ മൈക്ക് പെന്‍സിന് ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു’ എന്ന് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതായി ഉച്ചയ്ക്ക് 2:24 ന് ഒരു സഹായി തന്നോട് പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രംപിന്റെ വാക്കുകളില്‍ തനിക്ക് രോഷം വന്നതായി പെന്‍സ് അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന്, കലാപം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ പെന്റഗണിനെ വിളിച്ചു. ആക്ടിംഗ് അറ്റോര്‍ണി ജനറലിനും ക്യാപിറ്റോള്‍ പൊലീസ് മേധാവിക്കും പുറമെ ആക്ടിംഗ് ഡിഫന്‍സ് സെക്രട്ടറിയുമായും ജോയിന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫുകളുമായും സംസാരിച്ചു. 'ഈ സമയമെല്ലാം പ്രസിഡന്റ് എവിടെയായിരുന്നു?' എന്ന മുയറിന്റെ ചോദ്യത്തോട് താന്‍ ക്യാപിറ്റോളിലായിരുന്നു, വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റ മറുപടി.

ക്യാപിറ്റോളിനുള്ളില്‍ മരണവും നാശവും കണ്ടിട്ടും തന്റെ അനുയായികളുടെ ആവേശത്തില്‍ സന്തോഷിച്ച ട്രംപ് ടെലിവിഷനില്‍ കലാപം തത്സമയം വീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പിന്നീട് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്ത് തോന്നി എന്ന് മുയര്‍ ചോദിച്ചു. ‘അന്ന് പ്രസിഡന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളില്‍ തനിക്ക് മറുപടി പറയാന്‍ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം’. കലാപത്തില്‍ മൂന്ന് കലാപകാരികള്‍ ഹൃദയാഘാതം, മസ്തിഷ്‌കാഘാതം, ചതവ് എന്നിവ മൂലം മരിച്ചു. നാലാമനെ ക്യാപിറ്റോള്‍ പൊലീസ് വെടിവച്ചു. ക്യാപിറ്റല്‍ പൊലീസിലെ ഒരു അംഗം, ബ്രയാന്‍ സിക്‌നിക്ക്, കലാപകാരികളെ നേരിട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒന്നിലധികം സ്‌ട്രോക്കുകള്‍ മൂലം കുഴഞ്ഞുവീഴുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കലാപം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു ദിവസം താന്‍ ട്രംപുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പെന്‍സ് പറഞ്ഞു. താന്‍ ക്യാപിറ്റോളില്‍ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് കലാപത്തിനിടയില്‍ വിളിച്ചില്ല. അതേസമയം ഡെമോക്രാറ്റ് നേതൃത്വം തന്നെ വിളിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായാണ് അവര്‍ ചിന്തിച്ചത്. '9/11 ന് ശേഷം ഞാന്‍ കണ്ട അതേ കാര്യം. ആ നിമിഷം റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ അമേരിക്കക്കാര്‍ മാത്രമായിരുന്നു.'- പെന്‍സ് പറയുന്നു.

ലഹളയ്ക്കുശേഷം ട്രംപുമായുള്ള തന്റെ ആദ്യ സംഭാഷണം പെന്‍സ് വിവരിച്ചു. പെന്‍സിന്റെ ഭാര്യ കാരെനും മകള്‍ ഷാര്‍ലറ്റും ക്യാപിറ്റോളിനുള്ളില്‍ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ ട്രംപ് 'അവരുടെ സുഖവിവരം തിരക്കി. തനിക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും മുന്‍പ് പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചു, ക്ഷോഭം ആണ് ഉള്ളതെന്നായിരുന്നു തന്റെ മറുപടി എന്നും പെന്‍സ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

English Summary: People in US will have better choices for 2024, says Mike Pence