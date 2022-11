ട്രംപിന്റെ മകൾ ടിഫാനി വിവാഹിതയായി

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇളയ മകൾ ടിഫാനി വിവാഹിതരായി. നവംബർ 12നു ട്രംപിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്ലോറിഡയിലെ പാം ബീച്ചിലെ മാർ എ ലാഗോയിലായിരുന്നു ടിഫാനിയുടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ. യുഎസ് കോൺഗ്രസുകാരി അന്ന പോളിന ലൂണ ദമ്പതികൾക്ക് ട്വിറ്ററിലൂടെ ആശംസകൾ നേർന്നു.

സഹോദരി ഇവാങ്കയും ഭർത്താവ് ജാരെഡ് കുഷ്‌നറും മക്കളും ട്രംപിന്റെ ഭാര്യ മെലാനിയയും മകൻ എറിക്കും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവാങ്ക സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു. ട്രംപിന്റെ നാലാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ടിഫാനി. വ്യവസായി മൈക്കൽ ബൗലോസാണ് വരൻ. മരിയ മാപ്ള്‍സ് ആണ് അമ്മ. 2018ലാണ് ടിഫാനി ബൗലോസുമായി പ്രണയത്തിലായത്.

