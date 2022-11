ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം: യുഎസ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ ഇഷ്ട രാജ്യമെന്നു പഠനം

ന്യൂഡൽഹി/ന്യൂയോർക്ക് ∙ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനായി യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന. ഓപ്പൺ ഡോഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളാണ് 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 19 ശതമാനം അധികമാണ്. യുഎസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം വിദേശ വിദ്യാർഥികളിൽ 21 ശതമാനത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയതിനു ഇന്ത്യയെ ഡൽഹിയിലെ യുഎസ് എംബസി പബ്ലിക് ഡിപ്ലോമസി വിഭാഗം മേധാവി ഗ്ലോറിയ ബെർബേന ഇന്ത്യയെ അഭിനന്ദിച്ചു. പുതിയ കാലത്തിനു അനുയോജ്യമായ യുഎസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൂല്യം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണെന്നു ഗ്ലോറിയ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി എട്ട് എജ്യുക്കേഷൻ യുഎസ്എ ഉപദേശക കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഓൺലൈനായും നേരിട്ടും വിദ്യാർഥികൾക്കു സൗജന്യ ഉപദേശ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഡൽഹി, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, ബെംഗളൂരു, അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ കേന്ദ്രവും ഹൈദരാബാദിൽ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളുമാണുള്ളത്.

യുഎസിൽ പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും EducationUSA India ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കോളേജ് അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആപ്പ് നൽകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: https://educationusa.state.gov/country/in

