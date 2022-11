യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ട്രംപ്

Former US President Donald Trump waves while walking to a vehicle outside of Trump Tower in New York City. (Photo by STRINGER / AFP)