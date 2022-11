ആന്റിബയോട്ടിക് കിട്ടാനില്ല, ജീവൻ മരണ പോരാട്ടവുമായി കുട്ടികള്‍; യുഎസില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്!

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ ആന്റിബയോട്ടിക്കായ അമോക്‌സിസില്ലിന്റെ ക്ഷാമത്താല്‍ അമേരിക്ക വലയുന്നുവെന്നു റിപ്പോർട്ട്. കുട്ടികളില്‍ രോഗം വര്‍ധിച്ചു വരികയും മരുന്ന് ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാകാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തതോടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ജോലി ഒഴിവാക്കി കുട്ടികളെ പരിചരിക്കാന്‍ വീട്ടില്‍ നില്‍ക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. കുട്ടികള്‍ക്ക് എമര്‍ജന്‍സി റൂമില്‍ 15 മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ സഹാചര്യമാണ് ആശുപത്രികളില്‍ നേരിടുന്നത്.

ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മരുന്ന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എഫ്ഡിഎ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. മരുന്ന നല്‍കുന്നതിന് ഫാര്‍മസികള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനാല്‍, കൂടുതല്‍ അമേരിക്കക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ രോഗികളായ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി വീട്ടില്‍ തന്നെ തുടരേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതുമൂലം, കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. ഇതാകട്ടെ എക്കാലത്തെയും ഉയര്‍ന്നതാണെന്നാണ് സൂചന. രോഗികളായ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം.

Amoxicillin penicillin antibiotics are seen in the pharmacy at a medical and dental health clinic in Los Angeles, California. Photo By: REUTERS/Lucy Nicholson

തൊണ്ട വേദന, ചെവി അണുബാധകള്‍, മറ്റു ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി സിന്‍സിറ്റിയല്‍ വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണവും ക്രമാതീതമായി ഉയര്‍ന്നു എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് അന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ആവശ്യം ഉയരാന്‍ കാരണമെന്നു എഫ്ഡിഎ തുടക്കത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് മഹമാരിക്കു ശേഷം കുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയില്‍ കാര്യമായ കുറവു വന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു. വൈറല്‍ അണുബാധകളുടെ സമീപകാല വര്‍ധനവിന് ഇത് പ്രധാന കാരണമാണ്.

സാമൂഹിക അകലം പോലെയുള്ള നടപടികള്‍ കാരണം ശ്വാസകോശ രോഗകാരികളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട 'മഹാമാരി ശിശുക്കള്‍' ഇപ്പോള്‍ രോഗികളാകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. കൂടാതെ സ്‌കൂളുകളില്‍ മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധം ലഘൂകരിക്കുന്നത് വൈറസുകള്‍ പടരുന്നത് എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ദുര്‍ബലമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളവരില്‍.

അമോക്‌സിസില്ലിന്‍ - പ്രത്യേകിച്ച് ലിക്വിഡ് അമോക്‌സിസില്ലിന്‍ - ആര്‍എസ്‌വിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിലെ അണുബാധകള്‍ ചികിത്സിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്‌ട്രെപ്പ് പോലെയുള്ള ചെവി അണുബാധകളും തൊണ്ടയിലെ അണുബാധകളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടാം. സിവിഎസും വാള്‍ഗ്രീന്‍സും പോലുള്ള പ്രമുഖ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ ശൃംഖലകള്‍ അമോക്‌സിസില്ലിന്റെ വർധിച്ച ആവശ്യത്തിന് അനുസൃതമായി മരുന്നു നല്‍കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് തുടക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്നു യുഎസിലുടനീളമുള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ ഫാര്‍മസികളില്‍ മരുന്ന് ലഭ്യമല്ലെന്ന് കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

മരുന്നിന്റെ വര്‍ധിച്ച ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വിതരണം ത്വരിതപ്പെടുത്താന്‍ മരുന്ന് കമ്പനികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് യൂട്ടാ ഹെല്‍ത്ത് സര്‍വകലാശാലയിലെ സീനിയര്‍ ഫാര്‍മസി ഡയറക്ടര്‍ എറിന്‍ ഫോക്സ് പറയുന്നു. ഈ മരുന്ന് ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ ബാക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ ആയിരുന്നുവെന്ന് ജോര്‍ജിയയിലെ സവന്നയിലുള്ള ലോ കോസ്റ്റ് ഫാര്‍മസിയിലെ ഫാര്‍മസിസ്റ്റായ സോണിക പട്ടേല്‍ പറയുന്നു. കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന മരുന്നിന്റെ ലിക്വിഡ് പതിപ്പായി മാറുന്നതിനായി ഫാര്‍മസിയിലെ വെള്ളത്തില്‍ കലര്‍ത്തി ഓറല്‍ സസ്‌പെന്‍ഷനുള്ള പൊടിയാണ് നിലവില്‍ ക്ഷാമമുള്ള മിക്ക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും. നവംബര്‍ അവസാനത്തിനും ഡിസംബര്‍ ആദ്യത്തിനും ഇടയില്‍ മരുന്ന് വീണ്ടും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് എറിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍.

സ്വതന്ത്ര ഫാര്‍മസിസ്റ്റായതിനാല്‍, ഒന്നിലധികം വെണ്ടര്‍മാരില്‍ നിന്ന് ലിക്വിഡ് അമോക്‌സിസില്ലിന്‍ സോഴ്സ് ചെയ്യാന്‍ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞതായി ഡിട്രോയിറ്റിനും ആന്‍ അര്‍ബറിനും ഇടയിലുള്ള നഗരമായ ലിവോണിയയില്‍ ഐഫാര്‍മസി നടത്തുന്ന റൂഡി ന്‍ജാം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ഈ ഓപ്ഷന്‍ ചില പ്രമുഖ ഫാര്‍മസികള്‍ക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സവന്നയിലെ പ്രാദേശിക ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോ. ബെന്‍ സ്പിറ്റാല്‍നിക്ക് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ അര ദശാബ്ദത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകള്‍ ഇപ്പോള്‍ കുട്ടികളില്‍ കാണുന്നുണ്ടെന്ന്.

കുട്ടികളിലെ തോണ്ട വീക്കം, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സിക്കാന്‍ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കാണ് അമോക്‌സിസില്ലിന്‍. ഇത് ആർഎസ്‍വിയ്ക്ക് നേരിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ചെവി അണുബാധ പോലെ വൈറസിനൊപ്പം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന അണുബാധകള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം വൈറസുകള്‍ അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന നിരവധി കുട്ടികള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ന്യൂയോര്‍ക്ക് ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

Photo Credit : TY Lim/ Shutterstock.com

സെന്റര്‍സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ വര്‍ഷം ആര്‍എസ്‌വി ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സാധാരണ വര്‍ഷത്തിലെ ശരാശരിയായ 60,000 കവിയുമെന്നാണ്. ചുരുങ്ങിയത് അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകളെങ്കിലും, ക്ഷാമം തുടരുമെന്നതിന്റെ അനന്തരഫലം മരുന്ന് തേടി മാതാപിതാക്കള്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ ഫോണില്‍ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും എന്നാണ്. ഈ മാസാവസാനം ക്ഷാമം അവസാനിക്കുമെന്ന് ചില ദാതാക്കള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തന്റെ മകന് സ്‌ട്രെപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും സിവിഎസിലോ വാള്‍ഗ്രീന്‍സിലോ അമോക്‌സിസില്ലിന്‍ എടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു ഒരു രക്ഷിതാവ് പറയുന്നു. കുട്ടിയുടെ നില വഷളാവുകയും ഒടുവില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ സ്ട്രെപ്പിന് പുറമേ ന്യുമോണിയയും ആര്‍എസ്വിയും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഷിക്കാഗോലന്‍ഡ് ഏരിയയിലെ പീഡിയാട്രിക് ഐസിയുവില്‍ കിടക്കകള്‍ കുറവായതിനാലാണ് കുട്ടികളെ എയര്‍ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അമ്മ മേരി റോജാസ് പറഞ്ഞു.

തന്റെ മകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ അമോക്‌സിസില്ലിന്‍ തിരയുന്നതിനായി മിസോറിയിലെ കന്‍സാസ് സിറ്റിയിലെ തന്റെ പ്രദേശത്തുള്ള നാലു വ്യത്യസ്ത ഫാര്‍മസികളിലേക്ക് താന്‍ വണ്ടിയോടിച്ചതായി സ്റ്റേസി മേരി അബ്‌നി പറയുന്നു. അന്ന് ഡാലസിലുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ഭര്‍ത്താവും നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഫാര്‍മസിയില്‍ മരുന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ചില രക്ഷിതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് നല്‍കിയ കുറിപ്പടിയില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ ഫോണില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായിട്ടുണ്ട്. ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അസുഖ അവധിയില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളെയും ക്ഷാമം സാമ്പത്തികമായി ബാധിക്കുന്നു. ബ്യൂറോ ഓഫ് ലേബര്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സില്‍ നിന്നുള്ള പുതിയ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ മാസം വീട്ടില്‍ താമസിച്ച അമേരിക്കക്കാരുടെ റെക്കോര്‍ഡ് എണ്ണം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ്. ഫെഡറല്‍ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, ഈ വര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ തൊഴിലാളികളുടെ ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമത ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തലത്തില്‍ കുറഞ്ഞു.

English Summary: Pharmacies are reporting shortages of the widely used antibiotic amoxicillin