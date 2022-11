ഗർഭിണിയായിരിക്കെ കാമുകിയെ കൊന്നു; കൊല നടത്തിയത് ഗർഭം ഭാര്യ അറിയാതിരിക്കാൻ

ഹണ്ട്സ്‌വില്ല(ടെക്സസ്) ∙ ഗർഭിണിയായിരിക്കെ കാമുകിയേയും മകനേയും കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി ബാർബിയുടെ വധശിക്ഷ നവംബർ 16 ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഹണ്ട്സ്‌വില്ലയിലുള്ള ജയിലിൽ നടപ്പാക്കി.

സ്റ്റീഫൻ ബാർബി(55) എന്നയാളാണു ഭാര്യ ലിസ അണ്ടർവുഡ് (34), മകൻ ജെയ്ഡൻ (7) എന്നിവരെ 2005 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫോർട്ട്‌വർത്തിലുള്ള വീട്ടിൽ വച്ചു കഴുത്തു ഞെരിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലിസ ഏഴുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ഈ വിവരം ഭാര്യ അറിയാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് കൊലനടത്തിയത്.



അണ്ടർവുഡിന്റെ ബേബി ഷവറിന്റെ ദിവസമാണ് അവരെയും മകനെയും കാണാതായത്. പിന്നീട് ഡന്റൻ കൗണ്ടിയിലെ ഷാലൊ ഗ്രോവിൻ ഇരുവരേയും മറവു ചെയ്്തതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ബാർബി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനു വിഷമിശ്രിതം സിരകളിലേക്കു പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പുറത്തു നിന്നിരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ നോക്കുകയും ചെയ്തു. വൈകിട്ട് 7.35 ന് വിഷം കുത്തിവയ്ക്കുകയും 26 മിനിട്ടിനു ശേഷം മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സുപ്രീം കോടതിയും വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്.

English Summary: Texas man, who killed pregnant ex-girlfriend and her 7-year-old son executed