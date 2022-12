കാനഡയിലെ ആദ്യ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ മന്ത്രിയായി രചന സിങ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

ടൊറന്റൊ (കാനഡ) ∙ കാനഡായിലെ ആദ്യ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ മന്ത്രിയായി രചന സിങ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും സൈക്കോളജിയിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം നേടിയ രചന ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംമ്പിയ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കെയർ മന്ത്രിയായാണ് അധികാരമേറ്റത്.

എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികാരമേറ്റെടുത്തശേഷം രചന പറഞ്ഞു. മന്ത്രി സഭയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതായും ഇവർ പറഞ്ഞു.

2001 ൽ ഭർത്താവിനോടും രണ്ടര വയസ്സുള്ള മകനോടൊപ്പമാണ് രചന കാനഡയിലേക്കു കുടിയേറിയത്. വാൻകോവർ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസിലാണ് ആദ്യമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 2017 ലാണ് ഇവർ ആദ്യമായി മത്സരിച്ചു ജയിച്ചത്. 2020 ൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

