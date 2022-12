കസ്റ്റഡി തർക്കം : രണ്ടു കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പിതാവിനു പരോളില്ലാതെ ജീവപര്യന്തം

വിസ്കോൺസിൻ ∙ തകർന്ന വിവാഹബന്ധവും അതിനെ തുടർന്നു കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി സംബന്ധിച്ചു തർക്കവും നിരപരാധികളായ രണ്ടു പിഞ്ചുകുട്ടികളുടെ ദാരുണ അന്ത്യത്തിനു കാരണമായി. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിയായ പിതാവിനെ വിസ്കോൺസിൽ കോടതി പരോളില്ലാതെ രണ്ടു ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചു. ഡിസംബർ 13 നായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവ്.

2020 ഫെബ്രുവരി 17 നാണു രണ്ടു കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ കവർന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത്. വർഷങ്ങള നീണ്ടു നിന്ന തർക്കത്തിനൊടുവിൽ മാത്യു ബെയർ ഭാര്യ മെലിസായുമായി വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി. തുടർന്നു മെലിസാ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു. തന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ രണ്ടു കുട്ടികളേയും വിട്ടുതരണമെന്ന് മെലിസാ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഈ സംഭവത്തിൽ കോപാകുലനായ മാത്യു ബെയർ മുൻ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഉറങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്ന രണ്ടു മക്കളെയും (വില്യം (5) ഡാനിയേലി (3) കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.



മാത്യുവിനെതിരെ രണ്ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി മർഡറിനാണ് കേസ്സെടുത്തത്. ഡിസംബർ 13ന് ജൂറി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർന്ന് കോടതിയാണ് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇയാൾ യാതൊരു ദായാദാക്ഷിണ്യവും അർഹിക്കുന്നില്ല. സമൂഹത്തിൽ ഇയാളുടെ സാന്നിധ്യം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പരോൾ ലഭിക്കാതെ ജീവിതം മുഴുവൻ ജയിലിൽ കഴിയണം– ഇതായിരുന്നു ജഡ്ജി മാർക്ക് മെക്ക്ഗിനിസ് വിധി ന്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.



കുട്ടികൾക്കു ജീവനാംശം കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ കൊലപാതകത്തിനു പുറകിലുണ്ടെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ കേസ്സാണെന്നും ജഡ്ജി വിധി ന്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



