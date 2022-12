ഹൂസ്റ്റൺ ∙ വികാരങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കുമാത്രം അദ്വതീയമായ ഒന്നല്ലെന്നും, അത് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയുടെ പ്രകാശനമല്ലെന്നും അവയെല്ലാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂറോൻസിന്റെ ചില കണക്കുക്കൂട്ടലുകളാണെന്നും റവ. ഡോ. മോത്തി വർക്കി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്ത്രീ-പുരുഷ ആകർഷണം, പശ്ചാത്താപം, ധാർമ്മിക ചിന്തകൾ തുടങ്ങിയവ മസ്തിഷ്ക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന ബയോ-കെമിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്‌. കോടിക്കണക്കിന്‌ ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്‌ വികാരങ്ങളായി പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ലിറ്റററി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക (ലാന)യുടെ രജതജുബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന സാഹിത്യോത്സവ പരമ്പരയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പരിപാടിയിൽ “വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും: വൈരുധ്യങ്ങളോ വ്യവച്ഛേദങ്ങളോ?” എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു റവ. ഡോ. മോത്തി വർക്കി.



ഒരേ സംഭവത്തോട് വ്യക്തികളുടെ വൈകാരികപ്രതികരണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ വികാരപ്രകടങ്ങളാണ്‌ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടത്. യുക്തിയുടെ വിരുദ്ധമല്ല വികാരം എന്ന് യുവാൽ ഹരാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (Feelings are not opposite of rationality: Yuval Noah Harari). വികാരങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി, യുക്തിഭദ്രമായി പരിണമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും പരസ്പര വ്യവച്ഛേദങ്ങളായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്‌. വികാരങ്ങളെ സർഗാത്മകമായി രൂപപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയും. കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും അദ്ധ്യാപർക്കും മതങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും വലിയപങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വർക്കി വ്യക്തമാക്കി.

തുടർന്നു നടന്ന ചർച്ചയിലും സംവാദത്തിലും രാജീവ്, ഡോ. സുകുമാർ കനഡ, ജനനി മാസിക ചീഫ് എഡിറ്റർ ജെ. മാത്യൂസ്, റോസമ്മ ജോർജ്, ഷിജി അലക്സ്, സിനി കാനഡ എന്നിവർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ലാന പ്രസിഡന്റ് അനിലാൽ ശ്രീനിവാസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിന്‌ സെക്രട്ടറി ശങ്കർ മന സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ലാന ട്രഷറർ ഗീത രാജൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. ലാന പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർ സാമുവൽ യോഹന്നാൻ യോഗത്തിലുടനീളം എംസിയായയും ജോയിന്റ് ട്രഷറർ ഹരിദാസ് തങ്കപ്പൻ മോഡറേറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചു. ലാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് നടവയൽ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷിബു പിള്ള, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർ പ്രസന്നൻ പിള്ള എന്നിവർ സന്നിഹതരായിരുന്നു.