വർഗീസ് ഏബ്രഹാം സിയാറ്റിനിൽ അന്തരിച്ചു

സിയാറ്റിൻ ∙ മുളമൂട്ടിൽ കുടുംബാംഗവും പരേതനായ എം.വി. ഏബ്രഹാമിന്റെയും അച്ചാമ്മയുടെയും മകൻ വർഗീസ് ഏബ്രഹാം (രാജു 64) സിയാറ്റിനിൽ അന്തരിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ഫിലഡൽഫിയയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വർഗീസ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി മകൾക്കൊപ്പം സിയാറ്റിനിൽ ആയിരുന്നു. ഭാര്യ: എൽസിക്കുട്ടി വർഗീസ്. മകൾ: രാജി തോമസ്. മരുമകൻ: പാസ്റ്റർ. റോയി തോമസ്.

പെട്ടെന്നുണ്ടായ ശാരീരിക അവശതകളെ തുടർന്നു ഏതാനും ദിവസമായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിൽ ആയിരുന്നു. സംസ്കാരം ഇന്ന് (ശനി) സിയാറ്റിലുള്ള ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ അസംബ്ലി ഓഫ് സിയാറ്റിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും.



Service Church Details: Brooklake Church, 629 S 356th St, Federal Way, WA 98003. 8 AM - 10.30 AM; December 17th 2022

Cemetery Details: Mountain View Cemetery, 2020 Mountain View Dr, Auburn, WA 98001