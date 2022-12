ടിക് ടോക് ചൈനീസ് ചാരൻ; പുറത്താക്കാൻ അമേരിക്കയും

ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ ടിക് ടോക് വില്ലനാണെന്നും ചൈനീസ് ചാരനാണെന്നും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയാണ്. സംഗതി ആളുകള്‍ക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നതാണെങ്കിലും കയ്യോടെ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില്ലറ മുറുമുറുപ്പൊക്കെ ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാ റീല്‍സില്‍ ആളുകള്‍ ഹാപ്പി. ചൈനയെ പേടിക്കാതെ നാട്ടില്‍ കഴിയാമല്ലോ? ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യയുടെ വഴിയേ നടക്കുകയാണ് യുഎസും. തല്‍ക്കാലം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഫെഡറല്‍ ജീവനക്കാര്‍ ടിക് ടോക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകി യുഎസ് സെനറ്റ് ശബ്ദവോട്ടോടെ പാസാക്കി.



പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി പോകുന്നതിനു മുൻപു ബില്ലിനു യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്തയാഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സെഷന്‍ അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപു ജനപ്രതിനിധി സഭ സെനറ്റ് ബില്‍ പാസാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചൈനീസ് കമ്പനികളെ അമേരിക്കക്കാരെ ചാരപ്പണി ചെയ്യാന്‍ ബെയ്ജിങ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ദേശീയ സുരക്ഷാ ഭയങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍, യുഎസ് നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ നടപടിയാണു വോട്ടെടുപ്പ്.

ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരിനു ഡാറ്റ കൈമാറുമെന്ന ആശങ്കകള്‍ ഉയരുന്നതിനിടെ നിരോധനം ആവശ്യപ്പെട്ടു നിരവധി യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. നോര്‍ത്ത് ഡക്കോട്ടയും അയോവയും ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഈ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സമയത്ത്, 2020 ഓഗസ്റ്റിലെ സെനറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നു ടിക് ടോക്കിനെ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്‍മ്മാണം ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ബില്ലിന്റെ സ്‌പോണ്‍സറായ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സെനറ്റര്‍ ജോഷ് ഹാവ്‌ലി 2021 ല്‍ ഇതു വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു.

ഡിഫന്‍സ്, ഹോംലാന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഫെഡറല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ ഇതിനകം തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ടിക് ടോക്ക് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ടിക് ടോക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിന് ഒരു വലിയ സുരക്ഷാ അപകടമാണ്, സര്‍ക്കാര്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഇതിനു സ്ഥാനമില്ല,' ഹാവ്‌ലി മുൻപു പറഞ്ഞു.

നോര്‍ത്ത് ഡക്കോട്ട ഗവര്‍ണര്‍ ഡഗ് ബര്‍ഗം, അയോവ ഗവര്‍ണര്‍ കിം റെയ്‌നോള്‍ഡ്‌സ് എന്നിവര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളില്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്ന് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച് ഏജന്‍സികളെ വിലക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ ആഴ്ച അലബാമയും യൂട്ടയും ഉള്‍പ്പെടെ ഏകദേശം ഒരു ഡസനോളം യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സമാനമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് ആശങ്കകള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതെന്നും കമ്പനിയുടെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ജനപ്രതിനിധികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ടിക് ടോക് പ്രതികരിച്ചു.

'യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ടിക്‌ടോക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നയങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ നിരാശരാണ്,' - കമ്പനി ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു. ടെക്‌സാസ്, മേരിലാന്‍ഡ്, സൗത്ത് ഡക്കോട്ട എന്നിവയും സമാനമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സെനറ്റര്‍ മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ ചൊവ്വാഴ്ച യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സില്‍ ടിക് ടോക് നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉഭയകക്ഷി നിയമനിര്‍മ്മാണം പുറത്തിറക്കി, അമേരിക്കക്കാരെ ചാരപ്പണി ചെയ്യാനും ഉള്ളടക്കത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനും ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന യുഎസ് ഭയം കാരണം ബൈറ്റ് ഡാന്‍സിനെതിരെ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഹവ്‌ലിയുടെ ടിക് ടോക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഉപകരണ നിരോധന ബില്ലിന്റെ സ്‌പോണ്‍സര്‍ കൂടിയാണ് റൂബിയോ.

ചൈനയുടെയും റഷ്യയുടെയും സ്വാധീനത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കമ്പനികളില്‍ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഈ നിയമം തടയുമെന്ന് റൂബിയോയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഒരു ഹിയറിങ്ങില്‍, എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടര്‍ ക്രിസ് വ്രേ പറഞ്ഞു, ടിക് ടോക്കിന്റെ യുഎസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു.

2020ല്‍, അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ ടിക് ടോക് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്ന് തടയാനും മറ്റ് ഇടപാടുകള്‍ നിരോധിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഉപയോഗം ഫലപ്രദമായി തടയുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ നടപടിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള കോടതി പോരാട്ടങ്ങളില്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

യുഎസ് ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറുമെന്ന ഭയം കാരണം, ടിക് ടോക്കില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ 2020ല്‍ ബൈറ്റ് ഡാന്‍സിനോട് ശക്തമായ ദേശീയ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിലെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള യുഎസ് ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ കമ്മിറ്റി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബൈറ്റ് ഡാന്‍സ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു ദേശീയ സുരക്ഷാ കരാറിലെത്താന്‍ CFIUSഉം TikTokഉം മാസങ്ങളായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിവരികയായിരുന്നു, എന്നാല്‍ ഡീല്‍ വര്‍ഷാവസാനത്തിന് മുമ്പ് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇന്ത്യക്ക് പിന്നാലെ യുഎസും ഭാഗീകമായ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് ടിക് ടോകിനും ചൈനയ്ക്കു വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്നു പൊതുവേ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

English Summary: US to ban Tik Tok soon