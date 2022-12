കൊടും ശൈത്യ മുന്നറിയിപ്പ്: വീണ്ടും ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിനു തയാറെടുത്ത് ടെക്സസ് സ്വദേശികൾ

Snow falls on Broadway, a popular tourist street in Nashville, Tennessee. Photo by SETH HERALD / AFP