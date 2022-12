ന്യുയോർക്കില്‍ ഡോക്ടറെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ആള്‍ പൊലീസ് പിടിയിൽ

ന്യുയോർക്ക് ∙ ന്യുയോർക്കില്‍ ഡോക്ടറെ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരെ നാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ 35 ക്കാരനായ റോളണ്ട് കോഡ്രിങ്ടണിനെ പിടികൂടിയതായി പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. മോഷ്ടിച്ച മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കാർ ഓടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഡോക്ടർ ബ്രൂസ് മൗറിസ് ഹെൻട്രിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലപ്പട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ചുരുങ്ങിയത് 11 കേസുകളിലെങ്കിലും പ്രതിയായ റോളണ്ട് 51 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ ഈ മാസം ആദ്യം ഈസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയും രണ്ടുപേരെ കുത്തി പരുക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

ഇയാൾക്കെതിരെ രണ്ടു കൊലകുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൻഹാട്ടൻ ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ റോളണ്ടിന് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു.



English Summary : Man arrested in 2 fatal stabbings during 4-day spree in Manhattan