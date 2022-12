ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ ഡിസംബറായാല്‍ മഞ്ഞു പെയ്യും, കൊടും തണുപ്പും ഉണ്ടാകും... എന്നാലും ഈ ക്രിസ്മസിനു യുഎസിൽ യാത്ര പോകാന്‍ ഇറങ്ങിയവര്‍ക്ക് കിട്ടിയതാകട്ടെ എട്ടിന്റെ പണി. മഞ്ഞില്‍ വിമാനങ്ങളുടെ 'ചിറകറ്റ'പ്പോള്‍ വഴിയില്‍ കുടുങ്ങിയത് പതിനായിരങ്ങള്‍. വിമാനത്താവളങ്ങളിലും റോഡുകളിലുമായി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കേണ്ട ഗതികേടിലായി പലരും.

സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എയര്‍ലൈന്‍സ് 60 ശതമാനം ഫ്ലൈറ്റുകളും റദ്ദാക്കി. ഇതോടെ അവധിക്കാല യാത്രാ ദുരിതങ്ങള്‍ അതിന്റെ മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി. ആശ്വാസത്തിന്റെ 'റണ്‍വേ'യിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ഇനിയും ദിവസങ്ങളെടുക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകള്‍. യുഎസിലും കാനഡയിലുമായി 55 പേരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ച അവധിക്കാല വാരാന്ത്യത്തില്‍ യാത്രാ ദുരിതങ്ങള്‍ യുഎസിനെ സാരമായി ബാധിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ, 3700-ലധികം വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കുകയും 6400 വിമാനങ്ങള്‍ വൈകുകയും ചെയ്തതായി ഫ്ലൈറ്റ് അവെയര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് അവെയര്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, തിങ്കളാഴ്ച 2645 റദ്ദാക്കലുകളുമായി സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് ഈ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്. ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില്‍ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അതിന്റെ 42 ശതമാനം ഫ്ലൈറ്റുകള്‍ ആണ് റദ്ദാക്കിയത്. അതായത് 1635 ഫ്ലൈറ്റുകള്‍.

എയര്‍ലൈന്‍ സാധാരണ പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങളെടുക്കുമെന്ന് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് സിഇഒ ബോബ് ജോര്‍ദാന്‍ ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു. 'ശൈത്യകാല കൊടുങ്കാറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സകല നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളെയും ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് അതില്‍ നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായി. നെറ്റ്‍വര്‍ക്ക് സാധാരണ നിലയിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.'- ജോര്‍ദാന്‍ വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന് നല്‍കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

ശൈത്യകാല കൊടുങ്കാറ്റും തയാറെടുപ്പിന്റെ അഭാവവുമാണ് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ റദ്ദാക്കലുകളുടെയും കാലതാമസത്തിന്റെയും എണ്ണം ഇത്രമാത്രം വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണം. ഷിക്കാഗോയിലും ഡെന്‍വറിലും സൗത്ത് വെസ്റ്റിന് വിമാനങ്ങളുടെ ഹബ് ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെയും കൊടുങ്കാറ്റ് സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇത് വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കാന്‍ പ്രധാന കാരണമായി.

തുടര്‍ച്ചയായ റദ്ദാക്കലുകള്‍ക്ക് ശേഷം യുഎസിലുടനീളമുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റന്‍ഡന്റുകളും മറ്റ് ക്രൂ അംഗങ്ങളും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് യൂണിയന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. സമയബന്ധിതമായി സഹായിക്കുന്നതില്‍ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ തൊഴിലാളികള്‍ മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങളില്ലാതെ സ്വന്തം താമസസൗകര്യം ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനാല്‍ എയര്‍ലൈനിന് അവരുടെ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷനുകള്‍ ഇല്ല.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റദ്ദാക്കിയ യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന എയര്‍ലൈനാണ് ഡെല്‍റ്റ എയര്‍ലൈന്‍സ്. തിങ്കളാഴ്ച ഏകദേശം 484 റദ്ദാക്കലുകളും 570 അധിക കാലതാമസങ്ങളും എയര്‍ലൈന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഡെന്‍വര്‍, അറ്റ്‌ലാന്റ, ചിക്കാഗോ, ലാസ് വെഗാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റദ്ദാക്കലും കാലതാമസവും നേരിടുന്നത്.

അറ്റ്‌ലാന്റയില്‍ നിന്ന് സാന്‍ ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലേക്കുള്ള ഡെല്‍റ്റ എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എൻജിന്‍ തകരാര്‍ കാരണം നാഷ്വില്ലില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിംഗ് നടത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായത് യാത്രക്കാരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. 185 യാത്രക്കാരും ആറ് ക്രൂ അംഗങ്ങളുമുള്ള വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ എൻജിനിനെക്കുറിച്ച് പൈലറ്റിന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ലാന്‍ഡിംഗ് നടത്തിയതെന്ന് ഡെല്‍റ്റ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

മുന്‍കരുതലെന്ന നിലയില്‍ നാഷ്വില്ലെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ ജീവനക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. വിമാനത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല, അപകടമില്ലാതെ വിമാനം ലാന്‍ഡ് ചെയ്തു. മറ്റൊരു വിമാനത്തിനായി യാത്രക്കാര്‍ മൂന്നു മണിക്കൂറിലേറെ അവിടെ കാത്തുനിന്നു എന്നതൊഴിച്ചാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ എല്ലാം ശുഭകരമായി പര്യവസാനിച്ചു.

രാജ്യവ്യാപകമായ 'ബോംബ് ചുഴലിക്കാറ്റ്' മഞ്ഞുവീഴ്ചയെത്തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പതിനായിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരെ ബാധിച്ചു. ഡിസംബര്‍ 23 ന് കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയ സിയാറ്റില്‍-ടകോമ ഉള്‍പ്പെടെ, ചില വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ റണ്‍വേകള്‍ 'അനിശ്ചിതമായി' അടച്ചതിനാല്‍ യാത്രക്കാര്‍ നിലത്തു കിടന്ന് ഉറങ്ങാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായി. വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങി. സമീപത്തുള്ള എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും പൂര്‍ണ്ണമായും ബുക്ക് ചെയ്തു പോയതിനാല്‍ പലര്‍ക്കും തെരുവ് അഭയമായി.

വിമാനത്താവളത്തിലെ റണ്‍വേകള്‍ അന്നുതന്നെ വീണ്ടും തുറന്നു. പുതപ്പുകളുമായി യാത്രക്കാര്‍ കസേരകളിലും മറ്റ് തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായ ശീതകാല കൊടുങ്കാറ്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വലയം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്. ഇത് 200 ദശലക്ഷം അമേരിക്കക്കാരെയാണ് റെക്കോര്‍ഡ് തണുപ്പിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

അതോടൊപ്പം ഹിമപാതങ്ങള്‍, മരവിപ്പിക്കുന്ന മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയൊക്കെ മൂലം ജനത്തിന്റെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എത്തിയ കൊടുങ്കാറ്റ് കാനഡയ്ക്കടുത്തുള്ള ഗ്രേറ്റ് ലേക്‌സ് മുതല്‍ മെക്‌സിക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ റിയോ ഗ്രാന്‍ഡെ വരെ നീണ്ടു.

English Summary: Winter storm kills 60 across US, over 15,000 flights cancelled