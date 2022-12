ട്രംപിന്റെ ആറു വർഷത്തെ ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് വെള്ളിയാഴ്ച പരസ്യപ്പെടുത്തും

വാഷിങ്ടൻ ∙ നീണ്ടുനിന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും അന്വേഷണത്തിനും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് വെള്ളിയാഴ്ച പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്നു യുഎസ് ഹൗസ് ഓഫ് റപ്രസന്റേറ്റീവ് വക്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഡമോക്രാറ്റിക് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കമ്മറ്റിയുടെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതിയും ലഭിച്ചതോടെയാണു ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

2015 മുതൽ 2021 വരെ ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും പ്രസിഡന്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത കാലയളവിലെ റിട്ടേൺസാണ് പരസ്യപ്പെടുത്തുക. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരസ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ട്രംപിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ചില വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു സമയം എടുത്തതിനാലാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയിലേക്കു മാറ്റിയത്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണത്തിലും പ്രസിഡൻസിയിലും ടാക്സ് സമർപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പ്രസിഡന്റാണ് ട്രംപ്. ജനുവരി ആറിനു നടന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് കലാപത്തിൽ ട്രംപിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമനടപടികളും ടാക്സ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കലും 2024 ൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ട്രംപിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ട്രംപിന് 2024 സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ലഭിക്കുക എന്നതു മിക്കവാറും അടഞ്ഞ അധ്യായമായി മാറുകയാണ്.

