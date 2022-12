കാൻസർ ബാധിച്ച ഭർത്താവും ഭാര്യയും മരിച്ചത് ഒരേ ദിവസം

സൗത്ത് ഡെക്കോഡ ∙ 58 വയസ്സുള്ള സ്റ്റീവ് ഹോക്കിൻസും 52 വയസ്സുള്ള ഭാര്യ വെൻഡി ഹോക്കിൻസും കാൻസർ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ഒരേ ദിവസം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഒരേ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇരുവരുടെയും അന്ത്യം. യാങ്ക്ടൺ കൗണ്ടി എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിരുന്നു സ്റ്റീവ്.

അഞ്ചു വർഷമായി സ്റ്റീവ് കാൻസർ രോഗത്തോട് പൊരുതിയിരുന്നെങ്കിലും ഭാര്യയ്ക്ക് അടുത്തിടെയാണ് കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



ഇരുവരും10 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസത്തിലാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ഇരുവരുടെയും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഡിസംബർ 28 ന് ഗോ ഫണ്ട് മീ ആരംഭിച്ചു‌. മൂന്നു മക്കളാണ് ഇരുവർക്കുള്ളത്. ആത്മാർഥ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു സ്റ്റീവും വെൻഡിയുമെന്ന് സ്റ്റീവിന്റെ സഹോദരി കാത്തി ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

English Summary: South Dakota couple died of cancer on same day