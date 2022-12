കോവിഡ് വ്യാപനം: ചൈനീസ് യാത്രക്കാർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് ഗവൺമെന്റ് പുതിയ കോവിഡ് പരിശോധന പോളസി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

യുഎസ് ചൈനീസ് യാത്രക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കോവിഡ് 19 പോളസി ജനുവരി 5 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ അറിയിച്ചു. യുഎസിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് ദിവസം മുൻപ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവാണെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരുതണം. 2 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇത് ബാധകമാണ്.

ചൈന കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ശരിയായ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഫെഡറൽ ഹെൽത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചൈനയിൽ 250 മില്യൻ പേർക്ക് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.

ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ, ഇറ്റലി, സൗത്ത് കൊറിയ, തയ്‍വാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

English Summary : US to impose mandatory COVID-19 tests for travelers from China