കോളജ് വിദ്യാർഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിക്ക് പരോളില്ലാതെ ജീവപര്യന്തം

മിഷിഗൺ ∙ 25 വയസ്സുള്ള കോളജ് വിദ്യാർഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കി ശരീരത്തിലെ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച പ്രതിയെ പരോളില്ലാതെ ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചു.‍‍ഡിസംബർ 15 ന് വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു കോടതി വിധി.

കെവിൻ ബേക്കൻ (25) എന്ന വിദ്യാർഥിയെയാണു മാർക്ക് ലാറ്റൻസ്ക്കി (52) കഴുത്തറത്തു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ബെനിങ്ടൻ ടൗൺഷിപ്പിൽ 2019 ഡിസംബർ 24 നായിരുന്നു സംഭവം. ഡിസംബർ 28 നായിരുന്നു വികൃതമാക്കപ്പെട്ട ശരീരം കണ്ടെത്തിയത്.സെപ്റ്റംബർ മാസം പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്നു ജൂറി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെയർ സ്റ്റൈയ്‌ലിസ്റ്റ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ബേക്കൻ. ഗെ ആപ്പിലൂടെയാണ് പ്രതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്.



2019 ലെ ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റിനു കാണാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണു ബേക്കനെ കുറിച്ചു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ബേക്കന്റെ റൂം മേറ്റ് പറ‍ഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണാനാണ് ബേക്കൻ പോയതെന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച വിവരം.

തുടർന്നു നടന്ന അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുമ്പിൽ പ്രതികുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ക്രൂരമായ കൊലപാതകവും തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിധി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ബേക്കന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു. ഒരു ക്രിസ്മസ് രാവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബേക്കൻ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മറ്റൊരു ക്രിസ്മസ് രാവിനു മുമ്പിൽ നീതി ലഭിച്ചതിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു.

