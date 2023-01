കാത്തി ഹോച്ചൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണറായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

ആൽബനി(ന്യുയോർക്ക്) ∙ ന്യുയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വനിതാ ഗവർണറായി കാത്തി ഹോച്ചൽ(64) സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെടുത്തു. ജനുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ന്യുയോർക്ക് തലസ്ഥാനമായ ആൽബനിയിൽ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ എൻഎഎസിപി പ്രസിഡന്റ് ഹെയ്സൽ ഡ്യൂക്കിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഫാമിലി ബൈബിളും റൂസുവെൽട്ട് ഫാമിലി ബൈബിളും തൊട്ടാണു ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചത്. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും കടമെടുത്തതാണ് റൂസ് വെൽട്ട് ഫാമിലി ബൈബിൾ.

ന്യുയോർക്കിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 57–ാം ഗവർണറും പ്രഥമ വനിതാ ഗവർണറുമാണു കാത്തി. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ മുൻ ഗവർണർ ആൻഡ്രു കുമൊ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളിൽ രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്നാണു കാത്തി ഹോച്ചൽ ആദ്യമായി താൽക്കാലിക ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റത്.



2022 നവംബർ നടന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും നാലു വർഷത്തേക്കു കാത്തി ഹോച്ചൽ ഗവർണറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ലിറഡൽഡിനെ നേരിയ ഭൂരിപത്തിലാണ് കാത്തി തോൽപിച്ചത്. വനിതാ ഗവർണറായി ഒരു ചരിത്രം സൃഷിക്കുകയല്ല മറിച്ചു. ഒരു മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നതാണു തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞക്കുശേഷം ഗവർണർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഗൺ വയലൻസ്, പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് എന്നിവ പരിഹരിക്കുകയെന്നതാണു പ്രഥമ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ കൂടിയായിരുന്ന കാത്തി വെളിപ്പെടുത്തി.



