ട്രംപ് ഇല്ലാത്തത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനാണോ നഷ്ടം അതോ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഇല്ലാത്തത് ട്രംപിനാണോ നഷ്ടം? സംഗതി എന്തായാലും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പേരന്റ് കമ്പനിയായ മെറ്റ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് അനുസരിച്ച്, മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലേക്കും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കും മടങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉടന്‍ തീരുമാനം വരും എന്നാണ്.

ട്രംപിന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്- ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ നിന്ന് വിലക്ക് നീക്കണമോ എന്നു സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഭീമന്‍ ഈ മാസം അവസാനം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ഒരു സ്രോതസ്സ് പറഞ്ഞു. 2021 ജനുവരിയില്‍ ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരില്‍ ചിലര്‍ യുഎസ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറിയപ്പോള്‍ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് തന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് അതിന്റെ മോഡറേഷന്‍ ടീം വിധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ട്രംപിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

2021 ജൂണില്‍ ആണ് നിരോധനം നിലവില്‍ വന്നത്. അന്നത്തെ ആഗോള കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ആശയവിനിമയത്തിനുമുള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിക്ക് ക്ലെഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം ട്രംപിന്റെ 'നടപടികള്‍ നിയമങ്ങളുടെ കടുത്ത ലംഘനമാണെന്നും അത് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പിഴയ്ക്ക് അര്‍ഹമാണ്' എന്നും വിധിച്ചു.



ട്രംപിന്റെ വിലക്ക് പിന്‍വലിക്കണമോയെന്ന് മുന്‍ യുകെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ക്ലെഗ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. 2021 ഒക്ടോബറില്‍ ഫേസ്ബുക്ക് മെറ്റായിലേക്ക് റീബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്തപ്പോള്‍ മെറ്റാവേസില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളടക്ക മോഡറേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ കോള്‍ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് നടത്തിയിരുന്നു.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ മെറ്റയുടെ ഗ്ലോബല്‍ അഫയേഴ്‌സ് പ്രസിഡന്റായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ക്ലെഗ് വിപുലീകരിച്ച റോള്‍ ഏറ്റെടുത്തു.



2022 നവംബറില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും പ്രസിഡന്റായി മത്സരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം 2024 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് മെറ്റയുടെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള വിധി വരുന്നത്. 2023 ജനുവരി 7 ന് ട്രംപിന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കുമോ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് മുമ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ആ തീരുമാനം മാസാവസാനത്തേക്ക് വൈകിപ്പിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ട്വിറ്ററിന്റെ പുതിയ ഉടമയും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമായ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് നവംബറില്‍ ട്രംപിനെ വിലക്കിയത് 'ജനങ്ങളുടെ' ഇഷ്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഇതുവരെ ട്വിറ്റര്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടില്ല. മെറ്റയും ട്വിറ്ററും അവരുടെ സസ്‌പെന്‍ഷനുകള്‍ ശരിവച്ചതിന് ശേഷം 2021 ഒക്ടോബറില്‍ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച വലതുപക്ഷ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ ആണ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് പോസ്റ്റിംഗ് തുടരുന്നത്.

English Summary : Meta will decide on reinstating Trump's accounts on its platforms