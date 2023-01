അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് നിയമസഭാ സാമാജികർ

ആൽബനി∙ അമേരിക്കയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ സാമാജികരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർഷിക വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നവർ എന്ന ബഹുമതി ന്യൂയോർക്കിലെ നിയമസഭാ സാമാജികർക്ക്.

ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണറായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത കാത്തിഹോച്ചൽ ഒപ്പുവച്ച പുതിയ ഉത്തരവനുസരിച്ച് നിയമസഭാ സാമാജികർക്ക് 29 ശതമാനമാണു വർധനവ് ലഭിക്കുക ( 32,000). ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ അടിസ്ഥാന വാർഷിക വരുമാനം 14,2000 ഡോളറായി വർധിച്ചു. 2022ൽ ഇവർക്കു ലഭിച്ചിരുന്നത് 110,000 ഡോളറായിരുന്നു.



കലിഫോർണിയ , ലോ മേക്കേഴ്സിനായിരുന്നു ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം ലഭിച്ചിരുന്നത് ( 119000). ശമ്പള വർധനവിനെ കുറിച്ചുളള ബിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ന്യൂയോർക്ക് നിയമസഭ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കിയത്.



ന്യൂയോർക്കിൽ ഈ നിയമം, 2023 ജനുവരി 1 മുതലാണു നിലവിൽ വരിക. ഇത്രയും വർധനവിനു പുറമെ 35000 ഡോളർ കൂടി മറ്റ് ഇനങ്ങളിൽ ഇവർക്കു ലഭിക്കും. 2018ലായിരുന്നു ന്യൂയോർക്ക് അസംബ്ലി അംഗങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി ശമ്പള വർധനവ് ലഭിച്ചത്. ജീവിത നിലവാര സൂചിക ഉയർന്നതോടെ ശമ്പള വർധനവ് അനിവാര്യമായി എന്നാണ് ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ ഒരു പോലെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.



