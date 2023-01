ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ യുഎസിനെ ഞെട്ടിച്ച് സ്കൂളിൽ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്പ്. വെർജീനിയ എലിമെന്ററി സ്കൂളിലെ ആറു വയസ്സുള്ള വിദ്യാർഥിയാണ് തർക്കത്തിനു പിന്നാലെ അധ്യാപികയ്ക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്തത്. തോക്കെടുത്ത് മനപ്പൂര്‍വം വെടിവച്ച ഈ കൊച്ചു വിദ്യാർഥിക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. അക്രമം ആകസ്മികമല്ലെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന.

മനപ്പൂര്‍വം ആരെയെങ്കിലും വെടിവെച്ചു കൊന്നുവെന്ന ആരോപണം ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപൂര്‍വമാണെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് റിച്ച്‌നെക്ക് എലിമെന്ററി സ്‌കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ക്ലാസ് മുറിയില്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുട്ടിയും അധ്യാപികയും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായതായി വെര്‍ജീനിയയിലെ പൊലീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിദ്യാർഥിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തുവെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ന്യൂപോർട്ട് ന്യൂസ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

പരുക്കേറ്റ അധ്യാപികയുടെ അവസ്ഥ എന്ത്?

30 വയസ്സുള്ള ഏബി സെർനർ എന്ന അധ്യാപികയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജീവൻ നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുരുതര പരുക്കുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ന്യൂപോര്‍ട്ട് ന്യൂസ് പൊലീസ് ചീഫ് സ്റ്റീവ് ഡ്രൂ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ അവരുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നുവെന്നതാണ് വിവരമെന്നു ന്യൂപോര്‍ട്ട് ന്യൂസ് മേയര്‍ ഫിലിപ്പ് ജോണ്‍സ് പറഞ്ഞു. കൈത്തോക്ക് കുട്ടിക്ക് എവിടെ നിന്നു ലഭിച്ചു എന്നതാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ചോ വെടിവയ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും മുതിര്‍ന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

പരുക്കേറ്റ അധ്യാപിക ഏബി സെർനർ.

കുട്ടികള്‍ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും പരിചാരകരുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത തോക്കുകള്‍ കൈവശം വയ്ക്കുകയും അബദ്ധവശാല്‍ തങ്ങളെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ച് തോക്ക് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ‘എവരി ടൗണ്‍ ഫോര്‍ ഗണ്‍ സേഫ്റ്റി’ എന്ന അഭിഭാഷക ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗവേഷണം 2022ല്‍ കാണിക്കുന്നത്, 301 ആകസ്മികമായ വെടിവയ്പുകളെങ്കിലും യുഎസില്‍ ഉണ്ടായി എന്നാണ്. ഇതില്‍ 133 മരണങ്ങളും 180 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

യുഎസ് സീക്രട്ട് സര്‍വീസില്‍ നിന്നുള്ള 2019ലെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ തോക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക സ്‌കൂള്‍ ആക്രമണകാരികള്‍ക്കും അവരുടെ വീടുകളില്‍ നിന്നാണ് ആയുധം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. തോക്കുകള്‍ മാതാപിതാക്കളുടെയോ മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നും കണ്ടെത്തി. നാഷനല്‍ ഫയര്‍ആം സര്‍വേയില്‍ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, യുഎസിലെ ഏകദേശം 4.6 ദശലക്ഷം കുട്ടികള്‍ 2021ല്‍ അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്തതും ലോഡുചെയ്തതുമായ ഒരു തോക്കെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.

കുട്ടികള്‍ അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത് വിരളമാണോ?

കുട്ടികള്‍, സാധാരണയായി കൗമാരക്കാര്‍, അവരുടെ അധ്യാപകരെ വെടിവച്ചുകൊല്ലുന്ന കേസുകള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇവയില്‍ പലതും പെട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ഷോഭം മൂലമാണ്. എന്നാള്‍ ആറു വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള ചെറിയ കുട്ടി ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപൂര്‍വമാണെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

‘ഒരു 6 വയസ്സുകാരന് തോക്കു ലഭിക്കുകയും അവനെ/അവളെ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റാരെയെങ്കിലും വെടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപൂര്‍വമാണ്’– ജോണ്‍സ് ഹോപ്കിന്‍സ് സര്‍വകലാശാലയിലെ തോക്ക് അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പ്രഫസര്‍ ഡാനിയല്‍ വെബ്സ്റ്റര്‍ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എപിയോട് പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി സ്‌കൂളില്‍ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയതിന്റെ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. മിഷിഗണിൽ 2000 ഫെബ്രുവരിയില്‍, 6 വയസ്സുള്ള കെയ്‌ല റോളണ്ടിനെ അവളുടെ സ്‌കൂളില്‍ വെച്ച് ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു സഹപാഠി വെടിവച്ചു കൊന്നു. വെടിവെച്ച ആണ്‍കുട്ടി, കെയ്‌ലയെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ സ്‌കൂളിലേക്ക് തോക്ക് എടുത്തതായി അധികൃതരോട് പറഞ്ഞതായി എപിയുടെ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു. ആ കേസാകട്ടെ രാജ്യവ്യാപകമായി കൂടുതല്‍ തോക്ക് സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ആഹ്വാനത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.

6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താന്‍ കഴിയുമോ?

കെയ്‌ല റോളണ്ടിനെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന 6 വയസ്സുകാരനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നില്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ അയാള്‍ക്ക് പ്രായമായില്ലെന്നായിരുന്നു അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞത്. അതേസമയം, ആറു വയസ്സുകാരനൊപ്പം വീട്ടില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന മുതിര്‍ന്നയാള്‍ക്ക് കുട്ടിക്ക് തോക്ക് ലഭ്യമാക്കിയതിന് മനഃപൂര്‍വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇയാള്‍ ഷൂ ബോക്‌സിലാണ് തോക്ക് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍, കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചുമത്താവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായമുണ്ട്. ഫ്ലോറിഡയില്‍ 7 വയസ്സാണ്, മേരിലാന്‍ഡില്‍ 13 വയസ്സും. എന്നിരുന്നാലും ചിലതരം അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ അവര്‍ പ്രായപരിധി ഒഴിവാക്കുന്നുമുണ്ട്. വെര്‍ജീനിയയ്ക്ക് അത്തരം കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി ഇല്ല.

അതേസമയം, ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചുമത്താവുന്നതാണ് എന്നാണ് ക്രിമിനല്‍ ജുവനൈല്‍ ഡിഫന്‍സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വെര്‍ജീനിയ അഭിഭാഷകയായ കെല്ലി എല്‍. ഡിക്കോറാഡോ പറഞ്ഞു. വലിയ കവര്‍ച്ചയ്ക്ക് കുറ്റാരോപിതനായ ഒരു 6 വയസ്സുകാരനു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം വാദിക്കുന്നതായി അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്നാല്‍, അത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമാണ്. വെര്‍ജീനിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ നിയമ പ്രഫസറും വെര്‍ജീനിയ ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ മുന്‍ ഡയറക്ടറുമായ ആന്‍ഡ്രൂ ബ്ലോക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍. സംസ്ഥാനത്ത് അത്ര പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കെതിരെ വിജയകരമായ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ നടന്നതായി അറിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്തു സംഭവിക്കാം?

കുട്ടിക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തണമെങ്കില്‍, ഒരു ഡിഫന്‍സ് അറ്റോര്‍ണിക്ക് ശൈശവാവസ്ഥയിലുള്ള കുറ്റവാളികള്‍ക്കെതിരേ ഒരു പൊതു നിയമത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് ബ്ലോക്കിന്റെ അഭിപ്രായം. ‘അവന്‍ ചെയ്തതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്തവിധം അവന്‍ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്’- ബ്ലോക്കും ഡിക്കോറാഡോയും പറഞ്ഞു. പകരം, കൗണ്‍സിലിംഗ് പോലുള്ള സേവനങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് കാണിച്ച് അധികാരികള്‍ ഒരു നിവേദനം നല്‍കുമെന്നും ബ്ലോക്ക് വ്യക്തമാക്കി. പുനരധിവാസത്തിനുള്ള നടപടികളാകും ഈ കേസില്‍ നല്‍കാന്‍ സാധ്യത.

വെര്‍ജീനിയയില്‍, വളരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റം ചുമത്തിയില്ലെങ്കില്‍, പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഈ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാര്‍ഗമല്ല ഇത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഒരു സമൂഹത്തിന് നിരാശാജനകമായ ഒരു പ്രക്രിയയായിരിക്കുമെന്നും എന്നാല്‍ ആളുകള്‍ തുറന്ന മനസ്സോടെ ഇരിക്കണമെന്നും ഡികോറാഡോ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ റിച്ച്‌നെക്കിലെ വിദ്യാർഥികള്‍ തിങ്കളാഴ്ച സ്‌കൂളില്‍ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ജോര്‍ജ് പാര്‍ക്കര്‍ പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ വിദ്യാർഥികള്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും 'തോക്ക് അക്രമത്തില്‍ ഒരു പാഠം' ലഭിച്ചതായി പാര്‍ക്കര്‍ പറഞ്ഞു. സ്‌കൂള്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് തോക്ക് സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വെറും 40 മൈല്‍ അകലെയുള്ള വെര്‍ജീനിയയിലെ ചെസാപീക്കില്‍ ഒരു വാള്‍മാര്‍ട്ട് സ്റ്റോര്‍ മാനേജര്‍ തന്റെ ആറു സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ വെടിവച്ചു കൊന്ന് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിലാണ് നാടിനെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ന്യൂപോര്‍ട്ട് ന്യൂസിലെ സ്‌കൂളില്‍ വെടിവയ്പ്പ് നടക്കുന്നത്.

English Summary: After 6 Year Old Is Accused in School Shooting, Many Questions arise