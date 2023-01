ടെക്സസ്∙ അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷമുള്ള തന്റെ ആദ്യ അതിര്‍ത്തി സന്ദര്‍ശനത്തിന് ജനുവരി 8 ഞായറാഴ്ച ടെക്‌സസിലെ എല്‍ പാസോയിലേക്ക് എത്തിയ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനുമായി ടെക്സസ് ഗവർണർ ചർച്ച നടത്തി.

അനിയന്ത്രിത അനധിക‍ൃത അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിനാൽ പൊറുതിമുട്ടുന്ന ടെക്സസ് സന്ദർശനം ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ആബട്ടിന്റെ തുടർച്ചയായ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയായിരുന്നു. നാലു മണിക്കൂർ സമയം അദ്ദേഹം ടെക്സസ് മെക്സിക്കോ അതിർത്തിയിൽ ചിലവഴിച്ചു . ടെക്സസ് മെക്സിക്കോ അതിർത്തി എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്ന നിവേദനം ആബോട്ട് ബൈഡനു കൈമാറി . രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റങ്ങള്‍ക്കു തടയിടാന്‍ പുതിയ ഇമിഗ്രേഷന്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായാണ് ജോ ബൈഡന്‍ ടെക്സസിലെ എല്‍ പാസോയിൽ എത്തിയത്



കാനഡയിലെയും പ്രസിഡന്റുമാരുമായുള്ള ഉച്ചകോടിക്കായി മെക്‌സിക്കോ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം അതിര്‍ത്തി സാഹചര്യം വിലയിരുത്തും.നാലു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം 30,000 കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്വീകരിക്കും. മാത്രമല്ല പദ്ധതിയുടെ നിയമപരമായ വഴികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയുമെന്നു ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കി

ക്യൂബ, ഹെയ്തി, നിക്കരാഗ്വ, വെനസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യോഗ്യരായ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഈ നയം മാനുഷികമായ “പരോൾ” നൽകുമെന്നു പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ തുടരുക, അവിടെ നിന്നു നിയമപരമായി അപേക്ഷിക്കുക, ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടു ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. "ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ പരോൾ പ്രോഗ്രാമിന് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കില്ല."- പ്രസിഡന്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു

”പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് കുടിയേറ്റക്കാരെ മറ്റൊരു രാജ്യം സുരക്ഷിത തുറമുഖത്തിനായി ആദ്യം തിരിച്ചയച്ചില്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ അഭയം തേടുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ നിരോധിക്കും.

പാൻഡെമിക് സമയത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ മറവിൽ ട്രംപ്‌ സൃഷ്ടിച്ച നയമാണ് ടൈറ്റില്‍ 42. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി എന്ന നിലയിൽ ടൈറ്റില്‍ 42 നിയമം ബൈഡൻ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.കോവിഡ് ഒന്നാം തരംഗ ഘട്ടത്തിലാണ് ടൈറ്റില്‍ 42 പ്രകാരം കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കാനും കുടിയേറ്റക്കാര്‍ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാനുമുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. "ഭരണകൂടം കുടിയേറ്റ നിയമം മറികടക്കുകയാണ്, ഇത് തെക്കൻ അതിർത്തിയിലെ അരാജകത്വവും ആശയക്കുഴപ്പവും വർധിപ്പിക്കും," ന്യൂജഴ്‌സിയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റർ ബോബ് മെനെൻഡസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ക്യൂബക്കാർ, നിക്കരാഗ്വക്കാർ, വെനസ്വേലക്കാർ, ഹെയ്തിക്കാർ എന്നിവർക്കു പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന മറ്റെല്ലാവരുടെയും ചെലവിലാണ് ഇതു വരുന്നതെന്നും അവര്‍ക്കും അഭയം ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും മെനെൻഡസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും ക്ഷേമവും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അഭയം തേടുന്നത് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും നമ്മുടെ രാജ്യാന്തര ബാധ്യതകളാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശമാണ്.- കുടിയേറ്റ അവകാശ സംഘടനയായ ചിർലയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആഞ്ചെലിക്ക സാലസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തി സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബൈഡന്റെ സന്ദർശനം ഉപകരിക്കുമെന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർമാരായ ലിൻഡൻസി ഗ്രഹാം ജോണ് കോനൻ എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Biden meets with Texas governor on first visit to US-Mexico border