അമേരിക്കയില്‍ പതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് അവകാശി പിറക്കുമോ? വെള്ളിയാഴ്ച അറിയാം...

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ പതിനായിരം കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു അത്ഭുതം വെള്ളിയാഴ്ച സംഭവിക്കുമോയെന്നു കാത്തിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ ജനത. ഒറ്റയിടക്ക് സമ്മാനത്തുക പതിനായിരം കോടിയില്‍ എത്തിയതല്ല, 25 തവണ ഭാഗ്യവാനെ ലഭിക്കാതെ കൂടിക്കൂടി ഒടുവില്‍ 1.35 ബില്യണ്‍ ഡോളറില്‍ എത്തിയതാണ്.

ചൊവ്വാഴ് നടന്ന 25-ാം നറുക്കെടുപ്പിലും മെഗാ മില്യണ്‍സിന് വിജയിയെ ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഗെയിമിന്റെ ഉയര്‍ന്ന സമ്മാനം 1.35 ബില്യണ്‍ ഡോളറിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു. 707.9 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ ക്യാഷ് ഓപ്ഷനുള്ള 1.35 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ജാക്ക്പോട്ട് ആരെങ്കിലും നേടിയാല്‍, അത് മെഗാ മില്യണ്‍ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജാക്ക്പോട്ടും യുഎസ് ലോട്ടറി ചരിത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ സമ്മാനവുമായിരിക്കും.

അന്ധവിശ്വാസികളായ ലോട്ടറി കളിക്കാര്‍ 13-ന് വെള്ളിയാഴ്ച വരാനിരിക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് ആകാംക്ഷാപൂര്‍വം നോട്ടം പായിക്കുകയാണ്. ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ രാത്രി 11 മണിക്കാണ് മെഗാ മില്യണ്‍ ഡ്രോയിംഗ് നടക്കുന്നത്. അടുത്ത നറുക്കെടുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച (13ന്) നടക്കും. 13-ാം തിയതിയും വെള്ളിയാഴ്ചയും വരുന്നതു കൊണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി 'നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ' ദിവസമാണെങ്കിലും, ലോട്ടറി ഗെയിം ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങളായി 13-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പുകളില്‍ ആറ് തവണ മെഗാ മില്യണ്‍ ജാക്ക്പോട്ടുകള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

2023 ജനുവരി 10-ന് മെഗാ മില്യണില്‍ വിജയിച്ച നമ്പറുകള്‍

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിലെ ഡ്രോയിംഗിന്റെ വിജയ സംഖ്യകള്‍ 7, 13, 14, 15, 18, മെഗാ ബോള്‍: 9, മെഗാപ്ലയര്‍: 3 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 1.1 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ മെഗാ മില്യണ്‍ ജാക്ക്പോട്ട് നേടാനുള്ള ആറ് നമ്പറുകള്‍ ആര്‍ക്കും ലഭിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും, 6 ദശലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളില്‍ നിന്നുള്ള നറുക്കെടുപ്പില്‍ രണ്ടു മുതല്‍ 3 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വരെയുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ ലഭിച്ചവരുണ്ട്.

രാജ്യവ്യാപകമായി, 16 ടിക്കറ്റുകള്‍ ഗോള്‍ഡ് മെഗാ ബോള്‍ ഒഴികെയുള്ള അഞ്ച് വെളുത്ത പന്തുകള്‍ നേടി ഗെയിമിന്റെ രണ്ടാം ടയര്‍ സമ്മാനമായ 1 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നേടി. ആ ടിക്കറ്റുകളില്‍ മൂന്നെണ്ണം 3 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ളതാണ്. കാരണം അവയില്‍ ഓപ്ഷണല്‍ മെഗാപ്ലയര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ വിജയങ്ങള്‍ മൂന്നിരട്ടിയാക്കി. 3 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ ടിക്കറ്റുകള്‍ കണക്റ്റിക്കട്ട്, ഫ്ലോറിഡ, ന്യൂയോര്‍ക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വിറ്റത്.

എങ്ങനെയാണ് മെഗാ മില്യണ്‍സ് കളിക്കുന്നത്?

മെഗാ മില്യണ്‍ നറുക്കെടുപ്പില്‍ ഭാഗമാകുന്നതിന് കളിക്കാര്‍ ആറ് നമ്പറുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കില്‍ ലോട്ടറി മെഷീന്‍ ക്രമരഹിതമായി 'ഈസി പിക്ക്' അല്ലെങ്കില്‍ 'ക്വിക്ക് പിക്ക്' നല്‍കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആകാം.

അഞ്ച് അക്കങ്ങള്‍ 1 മുതല്‍ 70 വരെ പോകും (വെളുത്ത പന്തുകള്‍)

അടുത്ത നമ്പര്‍ 1 മുതല്‍ 25 വരെയുള്ളതില്‍ നിന്ന് ഒരു നമ്പര്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം (ഗോള്‍ഡ് മെഗാ ബോള്‍)

നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ഡ്രോയിംഗില്‍ നിന്ന് വിജയിക്കുന്ന ആറ് നമ്പറുകളുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് ജാക്ക്‌പോട്ട് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ നമ്പറുകള്‍ എത്ര പന്തുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളും ഉണ്ട്.

മെഗാ മില്യണ്‍സ് കളിക്കാനുള്ള ചെലവ് 2 ഡോളര്‍ ആണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് 1 ഡോളറിന് മെഗാപ്ലയര്‍ ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള സമ്മാനത്തിന്റെ തുക യഥാർഥ സമ്മാനത്തിന്റെ (ജാക്ക്പോട്ട് ഒഴികെ) അഞ്ചിരട്ടിയായി വർധിപ്പിക്കും. 45 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയയിലും യുഎസ് വിര്‍ജിന്‍ ദ്വീപുകളിലും മെഗാ മില്യണ്‍സ് കളിക്കാം.

വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

1.35 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ ജാക്ക്പോട്ട് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, ഒരു മെഗാ മില്യണ്‍ ടോപ്പ് സമ്മാനം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ജാക്ക്‌പോട്ട് നേടാനുള്ള സാധ്യത 302,575,350 ല്‍ 1 ആണ്.

അഞ്ച് വെളുത്ത ബോളുകളും പൊരുത്തപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത 12,607,306 ല്‍ 1 ആണ്.

മികച്ച 10 മെഗാ മില്യണ്‍ ജാക്ക്പോട്ടുകള്‍

1.537 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍, ഒക്ടോബര്‍ 23, 2018: സൗത്ത് കരോലിനയില്‍ വിജയിച്ചു.

1.35 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ (കണക്കാക്കിയത്): ജനുവരി 13

1.337 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍: ജൂലൈ 29, 2022: ഇല്ലിനോയിസില്‍ വിജയിച്ചു.

1.05 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍, ജനുവരി 22, 2021: മിഷിഗണില്‍ വിജയിച്ചു.

656 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍, മാര്‍ച്ച് 30, 2012: ഇല്ലിനോയിസ്, കന്‍സാസ്, മേരിലാന്‍ഡില്‍ മൂന്ന് വിജയികള്‍.

648 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍, ഡിസംബര്‍ 17, 2013: ജോര്‍ജിയയിലെ കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ രണ്ട് വിജയികള്‍.

543 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍, ജൂലൈ 24, 2018: കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ വിജയിച്ചു.

536 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍, ജൂലൈ 8, 2016: ഇന്ത്യാനയില്‍ വിജയിച്ചു.

533 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍: മാര്‍ച്ച് 30, 2018: ന്യൂജഴ്സിയില്‍ വിജയിച്ചു.

522 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍: ജൂണ്‍ 7, 2019: കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ വിജയിച്ചു.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോട്ടറി സമ്മാനങ്ങള്‍

2.04 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍, പവര്‍ബോള്‍, നവംബര്‍ 7, 2022: കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ വിജയിച്ചു.

1.586 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍, പവര്‍ബോള്‍, ജനുവരി 13, 2016: കലിഫോര്‍ണിയ, ഫ്ലോറിഡ, ടെന്നസി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മൂന്ന് വിജയികള്‍.

1.537 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍, മെഗാ മില്യണ്‍സ്, ഒക്ടോബര്‍ 23, 2018: സൗത്ത് കരോലിനയില്‍ വിജയിച്ചു.

1.35 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ (കണക്കാക്കിയത്): ജനുവരി 13

1.337 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍, മെഗാ മില്യണ്‍സ്, ജൂലൈ 29, 2022: ഇല്ലിനോയിസില്‍ വിജയിച്ചു.

1.05 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍, മെഗാ മില്യണ്‍സ്, ജനുവരി 22, 2021: മിഷിഗണില്‍ വിജയിച്ചു.

768.4 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ , പവര്‍ബോള്‍, മാര്‍ച്ച് 27, 2019: വിസ്‌കോണ്‍സിനില്‍ വിജയിച്ചു.

758.7 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍, പവര്‍ബോള്‍, ഓഗസ്റ്റ് 23, 2017: മസാച്യുസെറ്റ്സില്‍ വിജയിച്ചു.

730 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍, പവര്‍ബോള്‍, ജനുവരി 20, 2021: മേരിലാന്‍ഡില്‍ വിജയിച്ചു.

699.8 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍, പവര്‍ബോള്‍, ഒക്ടോബര്‍ 4, 2021: കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ വിജയിച്ചു.

