ടെക്സസിൽ പിതാവിനേയും മകനേയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 2 യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

ടെക്സസ് ∙ ടെക്സസ് റ്റൊ എയർപോർട്ട് റോഡിലുള്ള വീടിന്റെ ഡ്രൈവ് വേയിൽ അച്ഛനും മകനും വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ 19 വയസ്സുള്ള രണ്ടു യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഗ്വാഡലൂപ്പ് കൗണ്ടി ഷെറിഫ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. ജനുവരി 14 ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. .

പ്രിസ്റ്റൻ വെസലിംഗ് (38), ഇവാൻ വെസലിംഗ് (14) എന്നിവരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 911 കോൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലാനൊ കൗണ്ടി ഷെറിഫ് ഓഫിസർമാർ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിചേർന്നു. ഡ്രൈവ് വേയിൽ വെടിയേറ്റു കിടന്നിരുന്ന രണ്ടുപേരെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഓസ്റ്റിനിൽ നിന്നു 90 മൈൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റിലാണ് റ്റൊ എയർപോർട്ട്. അവിടെയുള്ള വീട്ടിൽ എത്തിയ യുവാക്കളാണ് ഇരുവർക്കും നേരെ വെടിയുതിർത്തതെന്നും എന്താണ് വെടിവയ്ക്കുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്തെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ ഗ്വാഡലൂപ്പ് കൗണ്ടി ജയിലിൽ അടച്ചു. ഇവർക്കെതിരെ കാപ്പിറ്റൽ മർഡർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കൊല്ലപ്പെട്ട ഇവാൻ ബേണറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയാണെന്നു സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അധികൃതർ ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

നിരവധി വർഷങ്ങളായി ബിസിഐഎസ്‌ഡി കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളായിരുന്ന ഇവാൻ ഫാമിലി. ഇരുവരുടേയും മരണം സമൂഹത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കയാണ്.ലാനൊ കൗണ്ടി ഷെറിഫ് ഓഫിസും ടെക്സസ് റേഞ്ചേഴ്സും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോർണി ഓഫിസും സംയുക്തമായാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

