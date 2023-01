ചൈനയ്ക്കു കൂച്ചുവിലങ്ങിടും; വൈറ്റ് ഹൗസ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും രംഗത്ത്. ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ 2024 കാമ്പെയ്ന്‍ വിഡിയോയില്‍ ചൈനീസ് പിന്തുണയുള്ള കമ്പനികള്‍ യുഎസില്‍ 'സുപ്രധാനമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍' വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരും അതിന്റെ ഡോളറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകളും 'അമേരിക്കന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ കിരീടം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ട്രില്യണ്‍ കണക്കിന് ഡോളര്‍ ചിലവഴിക്കുന്നു'വെന്ന് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആരോപിച്ചു. ചൈനീസ് പൗരന്മാര്‍ യുഎസ് കൃഷിഭൂമി വാങ്ങുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്ന സുപ്രധാനമായ ആവശ്യവും അദ്ദേഹവും മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു.

2024 ലെ പ്രചാരണ പാതയില്‍ ഈ വിഷയം ഉയര്‍ത്തിയതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഫ്ലോറിഡ പ്രതിനിധി മൈക്ക് വാള്‍ട്‌സ് പ്രതികരിച്ചു. ചൈനയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ശബ്ദമുയര്‍ത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഫ്ലോറിഡയില്‍ ചൈനീസ് മേധാവിത്വം തടയാന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചതിനു പിന്നില്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ്. 'ദേശീയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായതിനാല്‍ ഈ പ്രശ്നത്തിന് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നേതാക്കളില്‍ നിന്ന് പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഇത് ഒരു പ്രചാരണ മുന്‍ഗണനയാക്കി മാറ്റിയതില്‍ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്'–വാള്‍ട്ട്‌സ് പറഞ്ഞു.

വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല്‍ അമേരിക്കയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ ചൈനീസ് നിക്ഷേപം നിരോധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ചൈനയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനം തടയുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപരമായ നിര്‍ദ്ദേശം ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് തന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ‘ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും മറ്റു പ്രതികൂല വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വാങ്ങലുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ ഫ്ലോറിഡയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ലാന്‍ഡ് പ്ലാന്‍ അനുകരണീയമാണ്. നിയമ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു’–ട്രംപ് കുറിച്ചു.

ചൈന നമ്മുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ വാങ്ങുകയാണെന്ന് ട്രംപ് തന്റെ പുതിയ വിഡിയോയില്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ‘അവര്‍ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുകയാണ്, അവര്‍ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമി വാങ്ങുകയാണ്, അവര്‍ നമ്മുടെ ധാതുക്കളും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും വാങ്ങുകയാണ്, അവര്‍ ഞങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങളും ഷിപ്പിംഗ് ടെര്‍മിനലുകളും വാങ്ങുകയാണ്, ഞാന്‍ പണ്ടേ പറഞ്ഞതുപോലെ, സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ രാജ്യസുരക്ഷയാണ്. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളുടെ നിര്‍ണായകമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ചൈന അനുവദിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നിര്‍ണായകമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ചൈനയെ അമേരിക്ക അനുവദിക്കരുത്'- ട്രംപ് പറയുന്നു.

ഊർജം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ്, കൃഷിഭൂമി, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള്‍, മെഡിക്കല്‍ സപ്ലൈസ്, മറ്റു തന്ത്രപ്രധാനമായ ദേശീയ ആസ്തികള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിലെ ഏത് സുപ്രധാന ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെയും നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ചൈനയെ തടയണമെന്നും ട്രംപ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ചൈനയുമായും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ഉള്ള ഇടപാടുകള്‍ ഉടനടി നിര്‍ത്തണമെന്നും 'നമ്മുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന' നിലവിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ അവരുടെമേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നമ്മള്‍ ഇതു ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍, അമേരിക്ക ചൈനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാകും, അത് അവരെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കും.- ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ കൃഷിഭൂമി വാങ്ങുന്നതില്‍ നിന്ന് ചൈനീസ് പൗരന്മാര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം. ഇത് നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഒരു നയപരമായ പോയിന്റ് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന് ഉടനടി വ്യക്തമല്ല.

ടെക്സസിലെ ജിഒപി ജനപ്രതിനിധി റോണി ജാക്സണ്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയെ പ്രശംസിച്ചു രംഗത്തെത്തി. 'നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥതയില്‍ നിന്ന് ചൈനയെ നിരോധിക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചൈനയുടെ സ്വാധീനം നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപാണ്. നമ്മള്‍ ചൈനയെ തടയാന്‍ പോകുകയാണെങ്കില്‍, നമ്മള്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം’– അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

1978-ലെ കാര്‍ഷിക വിദേശ നിക്ഷേപ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നിയമപ്രകാരം, യുഎസില്‍ കൃഷിഭൂമി ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിദേശ ഇടപാടുകള്‍ യുഎസ്ഡിഎയോട് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ നാലു പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള നിയമം പുതുക്കണമെന്ന ചിന്ത അംഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങിന്റെ കീഴില്‍, വിവിധ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയും സൈനിക സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയും ലോക വേദിയില്‍ ചൈനയുടെ ശക്തി വളരെയധികം വര്‍ദ്ധിച്ചു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

യുഎസിലെ കൃഷിഭൂമി 'അപകടകരമായ നിരക്കില്‍' ചൈന വാങ്ങുകയാണെന്ന് അയോവ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രതിനിധി ആഷ്ലി ഹിന്‍സണ്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പറഞ്ഞതായി ക്വാഡ് സിറ്റി ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. യുഎസ് കൃഷിഭൂമി വിദേശത്തുള്ളവര്‍ വാങ്ങുന്നതില്‍ സുതാര്യത വര്‍ദധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്‍മ്മാണം അവര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു, സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തലുകളും 'നിഷ്‌ക്രിയ' ഭൂമി പാട്ടത്തിനുള്ള അലേര്‍ട്ടുകളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്‍ അവര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സണ്‍ഷൈന്‍ സ്റ്റേറ്റിലെ ചൈനീസ് പര്‍ച്ചേസുകള്‍ തടയുന്നതിനായി ഫ്ലോറിഡ ഗവര്‍ണര്‍ റോണ്‍ ഡിസാന്റിസ് അവതരിപ്പിച്ച നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് സമാനമാണ് ട്രംപ് ബുധനാഴ്ച തയാറാക്കിയ പദ്ധതി. ഡിസാന്റസും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കണ്ണുള്ള വ്യക്തിയാണ്. കൃഷിഭൂമി മുതല്‍ റിട്ടയര്‍മെന്റ് റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് വരെ, അത്തരമൊരു നിരോധനം 'കഴിയുന്നത്ര വിശാലമാകാന്‍' താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഡിസാന്റിസ് അടുത്തിടെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

