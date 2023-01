മേരി തോമസ് അന്തരിച്ചു

ലോങ് ഐലൻഡ് ∙ ന്യൂയോർക്ക് എംടിഎയിൽ ഐടി ഡിവിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മേരി തോമസ് (72) അന്തരിച്ചു. മവേലിക്കര കങ്കാലിൽ തോമസ് മാത്യുവാണ് ഭർത്താവ്. പിറവം, മേമുഖം കയ്യാലപ്പറമ്പിൽ വർക്കി കുര്യാക്കോസും സാറാമ്മ കുര്യാക്കോസും ആണ് മാതാപിതാക്കൾ. ന്യൂയോർക്ക് ലോങ് ഐലൻഡ് മർത്തോമ്മാ പള്ളി ഇടവക അംഗമാണ്.

മക്കൾ: റൂണി തോമസ്‌, റീമി തോമസ്.

മരുമക്കൾ: റീതു മാത്യു, ഷോൺ മാത്യുസ്.

കൊച്ചു മക്കൾ : Alexis, Jeremy, Conor, Bryce.

സഹോദരങ്ങൾ: വറുഗീസ്, ജോൺ (കേരള), ജേക്കബ്, ബാബു (ന്യൂജഴ്സി)

Viewing and Services: LONG ISLAND Marthoma Church, 2350 Merrick Ave. Merrick

Friday: 5 PM to 8 PM

8 PM to 8.30 PM Service Part 1 & 2

Saturday:

8.30 AM to 10 AM

10 AM to 10.45 AM Service

10.45 AM Start to Pine Lawn Cemetery.

Cemetery: 2030 Wellwood Ave, Farmingdale, NY 11735

വാർത്ത ∙ ബൈന്നി കുര്യൻ