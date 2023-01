കോവിഡ് അടിയന്തര പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം

വാഷിങ്ടൺ ഡിസി∙ കോവിഡ് അടിയന്തര പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മേയ് 11ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് പദ്ധതിയിടുന്നു, പകർച്ചവ്യാധി അവസാനിച്ചതായി ബൈഡൻ ഭരണകൂടം വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Also read: നാലു വര്‍ഷം കൂടി ബൈഡനു ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ട്രംപ്

ഫെഡറൽ പണവും വിഭവങ്ങളും നഗരങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ തുറന്നുകൊടുത്ത ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാലത്ത് ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയും പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയും ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ബില്ലുകളോടുള്ള എതിർപ്പിന്റെ ഔപചാരിക പ്രസ്താവനയിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. പകർച്ചവ്യാധിയോട് പ്രതികരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെനറ്റ് നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല.

പാൻഡെമിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള യുഎസ് മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി മെയ് 11 അടയാളപ്പെടുത്തും. മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 2020 മാർച്ച് 13 നാണു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് , ഇത് 2020 മാർച്ച് 1 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

നിർദ്ദിഷ്ട റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിയമനിർമ്മാണം "ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനത്തിലുടനീളം - സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും ഡോക്ടർമാരുടെ ഓഫിസുകൾക്കും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാർക്കും അരാജകത്വവും അനിശ്ചിതത്വവും സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന്" വൈറ്റ് ഹൗസ് പറഞ്ഞു. പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കിടയിൽ യുഎസ്-മെക്‌സിക്കോ അതിർത്തി കടക്കുന്നതിൽ നിന്നു രേഖകളില്ലാത്ത കുടിയേറ്റക്കാരെ തടഞ്ഞ പാൻഡെമിക് കാലഘട്ടത്തിലെ ശീർഷകം 42ന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള അവസാനത്തിനും ഇത് ഇടയാക്കും. നയം യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി കേസിന് വിധേയമാണെന്നും ക്രമേണ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആരോഗ്യ-മനുഷ്യ സേവന വകുപ്പിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന, പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും ധനസഹായവും വിഭവങ്ങളും നൽകി, അതേസമയം ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കരകയറ്റാൻ. ഫെമയെയും പെന്റഗണിനെയും മെഡിക്കൽ സപ്ലൈകളുടെയും വാക്സിനുകളുടെയും വിന്യസിക്കുന്നതിനും നിരവധി ഏജൻസികൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾക്കും സഹായിച്ചു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് 3,756 പുതിയ മരണങ്ങളും ഇതേ കാലയളവിൽ 3,726 ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ അറിയിച്ചു. സിഡിസിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 1.1 ദശലക്ഷത്തിലധികം അമേരിക്കക്കാരാണ് ഈ രോഗം മൂലം മരിച്ചത്.

English Summary: Biden administration to end Covid health emergency declarations in May