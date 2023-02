പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെടിവച്ചുകൊന്ന പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി

ടെക്‌സസ് ∙ 16 വർഷം മുൻപ് ഡാലസ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെടിവച്ചുകൊന്ന പ്രതിയെ ബുധനാഴ്ച ടെക്സസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. 2007 മാർച്ചിൽ ഡാലസ് പൊലീസ് സീനിയർ കോർപ്പറൽ മാർക്ക് നിക്‌സിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനാണ് 43 കാരനായ വെസ്‌ലി റൂയിസിനെ വിഷ മിശ്രിതം കുത്തിവച്ച് വധിശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്.

'പ്രിയപെട്ടവരിൽ നിന്നും നിക്‌സിനെ അകറ്റിയതിന് നിക്‌സിന്റെ കുടുംബത്തോടു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു' മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് റൂയിസ് പറഞ്ഞു. തന്നെ പിന്തുണച്ചതിന് റൂയിസ് തന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.

ടെക്‌സസിൽ ഈ വർഷം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനായ രണ്ടാമത്തെ തടവുകാരനായിരുന്നു റൂയിസ്. യുഎസിലെ നാലാമത്തെ തടവുകാരനും.

