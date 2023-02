അമേരിക്ക കുതിക്കുന്നു: രണ്ടാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിയന്‍ പ്രസംഗത്തില്‍ ബൈഡന്‍

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ നടത്തിയ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിയന്‍ പ്രസംഗം ആണ് ഇപ്പോള്‍ യുഎസില്‍ ആകെ ചര്‍ച്ചാവിഷയം. തന്റെ സാമ്പത്തിക വിജയങ്ങളും കോണ്‍ഗ്രസിനും തത്സമയ ടെലിവിഷന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും മുന്നില്‍ തുടരേണ്ട ജോലിയുടെ രൂപരേഖയും അവതരിപ്പിച്ച ബൈഡന്‍ 2024 ല്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഏറെക്കുറേ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസംഗത്തില്‍ സമാധാന പ്രിയനായ ബൈഡനെയും ആക്രമോത്സുകനായ ബൈഡനെയും അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നും പൊതുവേ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

രണ്ടു വര്‍ഷം മുൻപ് താന്‍ ഏറ്റെടുത്ത മഹാമാരി ബാധിച്ച അമേരിക്കയില്‍ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തില്‍ ആവകാശപ്പെടുന്നു. ‘അമേരിക്കയുടെ കഥ പുരോഗതിയുടെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും കഥയാണ്. എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെയും. ഒരിക്കലും കൈവിടാതിരിക്കുക. എല്ലാ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലും തനതായ ഒരു കഥ’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ നമ്മൾ കടന്നു പോയ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളില്‍ നിന്നും ശക്തമായി കരകയറിയ ഒരേയൊരു രാജ്യം ഞങ്ങളാണ്. അതാണ് ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത്’– ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു ഉഭയകക്ഷി പ്രസിഡന്റ്

രണ്ടു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ രാഷ്ട്രം എങ്ങനെ ശക്തമാകുമെന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബൈഡന്‍ സംസാരം തുടങ്ങിയത്. 'എന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സുഹൃത്തുക്കളോട്, കഴിഞ്ഞ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍, ഈ പുതിയ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ല,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ജനങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ സന്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം, അധികാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അധികാരം, സംഘട്ടനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സംഘര്‍ഷം, നമ്മെ എവിടേയും എത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രതിപക്ഷത്തെക്കൂടി ഉള്‍ക്കൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ബിസിനസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരാളായി ബൈഡന്‍ സ്വയം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നു. കൂടാതെ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കു മുകളില്‍ ഉയരാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരാളായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്.

ചിലപ്പോള്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് 'ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടിവരുമെന്ന്' അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. കോവി‍ഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും പണപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള തീവ്രമായ എതിര്‍പ്പ് പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ ഒരു പുതിയ യാഥാർഥ്യത്തെ കൂടി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാര്‍ ഹൗസ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റ് സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്ന നിയമനിര്‍മ്മാണത്തിന് കൂടുതല്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ ഉറപ്പാണ്.

എന്നാല്‍ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പ്രസിഡന്റ് പിന്നീട് വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്തു. മെഡികെയര്‍ അടക്കമുള്ള ജനപ്രിയ പദ്ധതികളെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാര്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന കടുപ്പമേറിയ ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു വച്ചത്. 'നുണയന്‍' എന്ന് ആക്രോശിച്ച ജനപ്രതിനിധി മാര്‍ജോറി ടെയ്ലര്‍ ഗ്രീനിനെപ്പോലുള്ള ചില റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരില്‍ നിന്നുള്ള കോലാഹലമായിരുന്നു ഫലം. വൈകുന്നേരത്തെ സെഷനും ബഹളത്തില്‍ മുങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഒരു പക്ഷപാതപരമായ പ്രസിഡന്റ്

പരസ്പര സഹകരണം അഭ്യർഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് കടബാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ വന്നപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരെ പരിഹസിച്ചു. ബൈഡന്റെ വാക്കുകൾ ചേംബറില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരില്‍ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തി. ജനപ്രതിനിധി മാര്‍ജോറി ടെയ്ലര്‍-ഗ്രീന്‍ 'നുണയന്‍' എന്ന് ആക്രോശിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രചാരണ പ്രസംഗത്തിന് സമാനമായ പ്രസംഗമാണ് നടത്തിയത്.

കട പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ ഭരണകൂടത്തെ സഹായിക്കണമെങ്കില്‍ പൊതുചെലവുകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരുടെ പക്ഷം. എന്നാല്‍, അവരുടെ നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത് മെഡികെയര്‍ പോലുള്ള ചെലവേറിയ പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്നാണ്. മറുവശത്ത്, സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റിയും മെഡികെയറും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിയമനിര്‍മ്മാണങ്ങളില്‍ കാലഹരണപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ഒരു പ്രകടനപത്രിക കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സെന. റിക്ക് സ്‌കോട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ബൈഡന്‍ വീണ്ടും ഇറങ്ങും

2024-ല്‍ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വിജയമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിയന്‍ പ്രസംഗത്തില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്. ഇത് പ്രസിഡന്റിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീം കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റിയെയും മെഡികെയറിനെയും കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അവകാശവാദങ്ങളില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാര്‍ ആക്രോശിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ ബൈഡന്‍ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

'ഇത് ഭൂരിപക്ഷമാണെന്ന് ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല,' സംശയമുള്ളവരെ ഓഫീസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അവിടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു പകര്‍പ്പ് നല്‍കാം. 'ഞാന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ആസ്വദിക്കുന്നു,' അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണിതെന്നും പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക ശക്തികള്‍ നശിച്ചുവെന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരെ തറപറ്റിച്ച നിമിഷം ആണെന്നും നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ആക്രോശിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്ത യാഥാസ്ഥിതികരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ബൈഡന്‍ ആസ്വദിക്കുന്നതും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൈഡന്‍ ഒരു മണിക്കൂറും 12 മിനിറ്റും സംസാരിച്ചു.

ചൈനയും യുക്രെയ്‌നും പിന്തള്ളപ്പെട്ടു

തന്റെ വിദേശനയത്തിന്റെ അനുഭവപരിചയം മുന്‍നിര്‍ത്തി അധികാരത്തിലെത്തിയ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ലോകത്തിലെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം ഏറെ താഴേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെപ്പോലെ, പ്രഥമ വനിതയുടെ അതിഥിയായ യുക്രെയ്നിയന്‍ അംബാസഡര്‍ ഒക്‌സാന മാര്‍ക്കറോവയ്ക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു, ബൈഡന്‍ അവരെ അടുത്തു നിര്‍ത്തി അവരുടെ രാജ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ 2022-ലെ പോലെ റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തില്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയില്ല. ചാര ബലൂൺ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ഒരു ഭാഗം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തി. 'എന്നാല്‍ തെറ്റ് ചെയ്യരുത്: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, ചൈന നമ്മുടെ പരമാധികാരത്തിന് ഭീഷണിയാണെങ്കില്‍, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.' ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

എന്നിട്ടും ആ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നു. ഇതില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഒന്നാണ്. തനിക്ക് മുമ്പുള്ള പല പ്രസിഡന്റുമാരും പഠിച്ചത് ബൈഡന്‍ പഠിച്ചു. വിദേശനയം വോട്ടുകള്‍ നേടിത്തരില്ല. നയം തെറ്റുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതു കുറവായിരിക്കും.

English Summary: Remarks of President Joe Biden – State of the Union Address