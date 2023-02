ഫെയ്സ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ട്രംപിനു തിരിച്ചു കിട്ടി; നീങ്ങിയത് രണ്ടു വർഷത്തെ വിലക്ക്!

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ മെറ്റ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ട്രംപിനു ഇനി ഇൻസ്റ്റയിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലും സജീവമാകാൻ സാധിക്കുമെന്നും മെറ്റ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് മെറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് ട്രംപ് തിരികെ എത്തുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെയും മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Also read: യുഎസ് കോൺഗ്രസ് അംഗം ആൻജി ക്രെയ്ഗിന് നേരെ ആക്രമണം

2021ലെ ക്യാപിറ്റൽ ലഹളയെ തുടർന്നാണ് ട്രംപിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വിലക്ക് നീങ്ങിയെങ്കിലും ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരണം ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. മൂന്നാം വട്ടവും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ട്രംപ് പക്ഷേ, ഫെയ്സ്ബുക്കിലേക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്കും തിരിച്ചുവരുമോയെന്നു വ്യക്തമല്ല. തന്റെ അഭാവത്തെത്തുടർന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്കിന് ‘കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ’ നഷ്ടം വന്നുവെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ട്രംപ് മുൻപ് പരിഹാസരൂപേണ പ്രതികരിച്ചത്.

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ വിലക്കിനെത്തുടർന്ന് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ എന്ന സ്വന്തം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയായിരുന്നു ട്രംപ് വിവരങ്ങൾ പങ്കു വെച്ചിരുന്നത്. ഇലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുത്തതോടെ കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ട്രംപിന്റെ ട്വിറ്റർ വിലക്ക് നീക്കിയത്.

English Summary : Former US President Donald Trump’s Facebook and Instagram pages restored